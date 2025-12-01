21
لبنان
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
01-12-2025
07:50
وقع حادث مروّع على
طريق زغرتا
-
الكورة
في محلة بشنين، إثر تصادم بين سيارتين.
وبحسب المعلومات، أسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى ح.ن على الفور، وإصابة إبنتها ز.ح بجروحٍ خطيرة، إضافة إلى إصابة م.غ.
طريق زغرتا
الكورة
