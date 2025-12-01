حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة

وقع حادث مروّع على - في محلة بشنين، إثر تصادم بين سيارتين.

وبحسب المعلومات، أسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى ح.ن على الفور، وإصابة إبنتها ز.ح بجروحٍ خطيرة، إضافة إلى إصابة م.غ.