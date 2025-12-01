عبد المسيح: دعوة رؤساء الأحزاب في زيارة البابا يجب أن تكون من مبدأ الوحدة الوطنية

Advertisement

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي المتعلق بالبروتوكول الذي اعتمدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في حفل إستقبال قداسة البابا تاريخ 30-11-2025: "إن اللغظ في البروتوكول الذي حصل في حفل إستقبال قداسة البابا في القصر ، لا يجب أن يتحول إلى سجال سياسي في بلد لا تنقصه الخلافات والإختلافات في السياسة و الرأي. الجواب على عدم قيام رئاسة الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب، تحديدا الدكتور سمير جعجع، يبقى في القانون وسأرفق الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14-10-2004 الذي يحتاج برأيي إلى تعديل بأسرع وقت ممكن، حيث أني رأيت بأم تجاوزات كثيرة في قواعد التقدم و الأسبقية لا تجوز أن تبقى، بل أن يتم تصويب مسارها في . فبحسب المرسوم، نعم كان يمكن دعوة الدكتور جعجع و كافة رؤساء الأحزاب، و بقتاعتي أنه يجب دعوتهم من مبدأ التلاقي و الوحدة الوطنية، تحديدا في زيارة تاريخية للبابا الرابع إلى .بناء عليه ، سأتقدم بإقتراح عاجل لدى الحكومة لتعديل هذا المرسوم و تحسينه لتفادي إشكالات لاحقة مع تمنياتنا لفخامة الرئيس وقداسة البابا زيارة مباركة وموفقة لخير لبنان وتعافيه وسلامه الدائم.أما المرسوم فالتالي:الملحق رقم (24) - التقدم بين اصحاب المناصب والمراكز منفردينالملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2004تطبق قواعد التقدم والاسبقية بين اصحاب المناصب والمراكز عند وجودهم منفردين في الاحتفالات الوطنية والرسمية على الوجه التالي:1- رئيس الجمهورية2- رئيس مجلس النواب3- رئيس4- رئيس سابق5- رئيس مجلس نواب سابق6- رئيس مجلس وزراء سابق7- رئيس اعلى روحي8- مجلس النواب9- نائب رئيس مجلس الوزراء10- وزير في الحكومة11- سفير معتمد في لبنان12- مدير منظمة دولية معتمدة في لبنان13- امين عام المجلس السوري اللبناني14- نائب15- رئيس المجلس الدستوري16- رئيس مجلس الاعلى17- رئيس مجلس شورى الدولة18- النائب العام لدى محكمة التمييز19- رئيس هيئة التفتيش القضائي20- رئيس ديوان المحاسبة21- قائد الجيش22- حاكم مصرف لبنان23- رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي24- رئيس المجلس الوطني للاعلام25- وزير سابق26- نائب سابق27- نقيبا المحامين في والشمال28- نقيبا الصحافة والمحررين29- رئيس مجلس الخدمة المدنية30- رئيس التفتيش المركزي31- رئيس المجلس التأديبي العام32- مدير عام رئاسة الجمهورية33- امين عام مجلس النواب34- امين عام مجلس الوزراء35- امين عام والمغتربين36- مدير عام قوى الامن الداخلي (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)37- مدير عام الامن العام (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)38- مدير عام امن الدولة (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)39- رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك40- رئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار41- رئيس جامعة42- موظف فئة اولى (محافظ - مدير عام - سفير لبناني - رئيس مجلس ادارة مؤسسة عامة)43- عميد مجلس الاوسمة44- رئيس مجلس بلدية بيروت45- نقباء المهن الحرة46- رئيس اتحاد بلديات47- رئيس لجنة الرقابة على المصارف48- قنصل فخري معتمد في لبنان49- رئيس غرفة التجارة الدولية50- رئيس غرفة: التجارة، الصناعة، الزراعة51- رئيس جمعية المصارف52- رئيس جمعية التجار53- رئيس جمعية الصناعيين54- رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة55- رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة56- رئيس الاتحاد العمالي العام57- رئيس حزب58-رئيس تجمع رجال الاعمال في لبنانملاحظةالمادة 6 - رتبة المحافظ: يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين أيا كانت رتبتهم أو السلك الذي ينتمون اليه.المادة 28 - الاحكام المطبقة على القائمقام: تطبق على القائمقام في منطقته أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي".