لبنان

عبد المسيح: دعوة رؤساء الأحزاب في زيارة البابا يجب أن تكون من مبدأ الوحدة الوطنية

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:57
 صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي المتعلق بالبروتوكول الذي اعتمدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في حفل إستقبال قداسة البابا تاريخ 30-11-2025: "إن اللغظ في البروتوكول الذي حصل في حفل إستقبال قداسة البابا في القصر الجمهوري ، لا يجب أن يتحول إلى سجال سياسي في بلد لا تنقصه الخلافات والإختلافات في السياسة و الرأي. الجواب على عدم قيام رئاسة الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب،  تحديدا الدكتور سمير جعجع،  يبقى في القانون وسأرفق الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14-10-2004 الذي يحتاج برأيي إلى تعديل بأسرع وقت ممكن، حيث أني رأيت بأم العين تجاوزات كثيرة في قواعد التقدم و الأسبقية لا تجوز أن تبقى، بل أن يتم تصويب مسارها في المستقبل.  فبحسب المرسوم، نعم كان يمكن دعوة الدكتور جعجع و كافة رؤساء الأحزاب،  و بقتاعتي أنه يجب دعوتهم من مبدأ التلاقي و الوحدة الوطنية،  تحديدا في زيارة تاريخية للبابا الرابع إلى لبنان.
بناء عليه ، سأتقدم بإقتراح عاجل لدى الحكومة لتعديل هذا المرسوم و تحسينه لتفادي إشكالات لاحقة مع تمنياتنا لفخامة الرئيس وقداسة البابا زيارة مباركة وموفقة لخير لبنان وتعافيه وسلامه الدائم.

أما المرسوم فالتالي: 

الملحق رقم (24) - التقدم بين اصحاب المناصب والمراكز منفردين

الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2004

تطبق قواعد التقدم والاسبقية بين اصحاب المناصب والمراكز عند وجودهم منفردين في الاحتفالات الوطنية والرسمية على الوجه التالي:

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس النواب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- رئيس جمهورية سابق

5- رئيس مجلس نواب سابق

6- رئيس مجلس وزراء سابق

7- رئيس اعلى روحي

8- نائب رئيس مجلس النواب

9- نائب رئيس مجلس الوزراء

10- وزير في الحكومة

11- سفير معتمد في لبنان

12- مدير منظمة دولية معتمدة في لبنان

13- امين عام المجلس السوري اللبناني

14- نائب

15- رئيس المجلس الدستوري

16- رئيس مجلس القضاء الاعلى

17- رئيس مجلس شورى الدولة

18- النائب العام لدى محكمة التمييز

19- رئيس هيئة التفتيش القضائي

20- رئيس ديوان المحاسبة

21- قائد الجيش

22- حاكم مصرف لبنان

23- رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي

24- رئيس المجلس الوطني للاعلام

25- وزير سابق

26- نائب سابق

27- نقيبا المحامين في بيروت والشمال

28- نقيبا الصحافة والمحررين

29- رئيس مجلس الخدمة المدنية

30- رئيس التفتيش المركزي

31- رئيس المجلس التأديبي العام

32- مدير عام رئاسة الجمهورية

33- امين عام مجلس النواب

34- امين عام مجلس الوزراء

35- امين عام وزارة الخارجية والمغتربين

36- مدير عام قوى الامن الداخلي (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)

37- مدير عام الامن العام (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)

38- مدير عام امن الدولة (يتصدر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الاعلى)

39- رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك

40- رئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار

41- رئيس جامعة

42- موظف فئة اولى (محافظ - مدير عام - سفير لبناني - رئيس مجلس ادارة مؤسسة عامة)

43- عميد مجلس الاوسمة

44- رئيس مجلس بلدية بيروت

45- نقباء المهن الحرة

46- رئيس اتحاد بلديات

47- رئيس لجنة الرقابة على المصارف

48- قنصل فخري معتمد في لبنان

49- رئيس غرفة التجارة الدولية

50- رئيس غرفة: التجارة، الصناعة، الزراعة

51- رئيس جمعية المصارف

52- رئيس جمعية التجار

53- رئيس جمعية الصناعيين

54- رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة

55- رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة

56- رئيس الاتحاد العمالي العام

57- رئيس حزب

58-رئيس تجمع رجال الاعمال في لبنان

ملاحظة 

المادة 6 - رتبة المحافظ: يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين أيا كانت رتبتهم أو السلك الذي ينتمون اليه.

المادة 28 - الاحكام المطبقة على القائمقام: تطبق على القائمقام في منطقته أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي".
