لبنان

دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 08:15
قالت مصادر لـ"الحدث"، إنّ "المبعوث الأميركيّ توم برّاك حمل رسالة للعراق تحذّر من عملية إسرائيلية قريبة ضدّ "حزب الله" في لبنان".
وأضافت المصادر أنّ "برّاك أكد في رسالة للعراق، أنّ عملية إسرائيل في لبنان ستستمرّ حتى نزع سلاح "حزب الله".
 
 
وبحسب المصادر، فإنّ "برّاك حذّر العراق من ضربة إسرائيلية قاسية، إذا تدخلت الفصائل العراقيّة إلى جانب "حزب الله".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24