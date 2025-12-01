Advertisement

لبنان

الحوت: قدمت اقتراح قانون لتمكين الأم اللبنانية من منح جنسيتها لأولادها

Lebanon 24
01-12-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1449400-639002003367828721.jpg
Doc-P-1449400-639002003367828721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "إكس": "قدّمتُ الأسبوع الماضي اقتراح قانون يهدف إلى تمكين الأم اللبنانية من منح جنسيتها لأولادها، في خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المرأة في مجتماعتنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي: حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأطفالها قضية عدالة وكرامة
lebanon 24
01/12/2025 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
lebanon 24
01/12/2025 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
lebanon 24
01/12/2025 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانون مُعجل مكرر من حملة "جنسيتي حق لي ولي لأسرتي".. ماذا فيه؟
lebanon 24
01/12/2025 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب عماد

عماد الحو

اللبنانية

الحوت

أم ال

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:26 | 2025-12-01
09:23 | 2025-12-01
09:20 | 2025-12-01
09:14 | 2025-12-01
09:00 | 2025-12-01
08:56 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24