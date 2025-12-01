Advertisement

لبنان

مرقص: يوم مبارك مع قداسة البابا

Lebanon 24
01-12-2025 | 08:56
كتب وزير الاعلام بول مرقص على منصة "إكس": "يومٌ ثانٍ من النِعَم مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر في ربوع لبنان. ترافقه كلمات الكتاب المقدّس: "طوبى لِصانِعِي السَّلام، فَإِنَّهُم أَبناءُ اللهِ يُدعَون". (متى 5:9). سلامكم يعيد إلى هذا الوطن المتعب شيئًا من طمأنينة يحتاجها بشدّة".
البابا لاوون الرابع عشر

الرابع عشر

بول مرقص

لاوون

بابا

