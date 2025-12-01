Advertisement

لبنان

رسائل من لبنانيين إلى البابا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:00
لوُحِظَ منذ يوم أمس، خلال وقوف لبنانيين على الطرقات أثناء مرور موكب البابا لاوون الرابع عشر، رفع العديد من المواطنين للافتات، حملت رسائل سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة.
وتقصّد هؤلاء المواطنون إيصال هذه الرسائل غير الدينيّة إلى البابا، علماً أنّ الفاتيكان يُدرك تماماً ما يمرّ به لبنان من أزمات سياسيّة وماليّة وخصوصاً أمنيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

البابا لاوون الرابع عشر

الرابع عشر

الفاتيكان

لاوون

تيكا

بابا

خاص "لبنان 24"

