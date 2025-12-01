رسائل من لبنانيين إلى البابا

لوُحِظَ منذ يوم أمس، خلال وقوف لبنانيين على الطرقات أثناء مرور موكب ، رفع العديد من المواطنين للافتات، حملت رسائل سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة.

وتقصّد هؤلاء المواطنون إيصال هذه الرسائل غير الدينيّة إلى البابا، علماً أنّ يُدرك تماماً ما يمرّ به من أزمات سياسيّة وماليّة وخصوصاً أمنيّة.