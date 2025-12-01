19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رسائل من لبنانيين إلى البابا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-12-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوُحِظَ منذ يوم أمس، خلال وقوف لبنانيين على الطرقات أثناء مرور موكب
البابا لاوون الرابع عشر
، رفع العديد من المواطنين للافتات، حملت رسائل سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة.
Advertisement
وتقصّد هؤلاء المواطنون إيصال هذه الرسائل غير الدينيّة إلى البابا، علماً أنّ
الفاتيكان
يُدرك تماماً ما يمرّ به
لبنان
من أزمات سياسيّة وماليّة وخصوصاً أمنيّة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
5 رسائل لبنانية من البابا
Lebanon 24
5 رسائل لبنانية من البابا
01/12/2025 21:49:45
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: نأمل أن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم
Lebanon 24
الحواط: نأمل أن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم
01/12/2025 21:49:45
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
01/12/2025 21:49:45
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء"
Lebanon 24
الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء"
01/12/2025 21:49:45
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
البابا لاوون الرابع عشر
الرابع عشر
الفاتيكان
لاوون
تيكا
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان طريق السلام.. البابا لاوون الرابع عشر يزرع رجاء الوحدة من عنايا إلى بيروت
Lebanon 24
لبنان طريق السلام.. البابا لاوون الرابع عشر يزرع رجاء الوحدة من عنايا إلى بيروت
14:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حشود غفيرة.. البابا بين الشبيبة في بكركي: لبنان سيزدهر بشكل جميل (صور)
Lebanon 24
وسط حشود غفيرة.. البابا بين الشبيبة في بكركي: لبنان سيزدهر بشكل جميل (صور)
11:28 | 2025-12-01
01/12/2025 11:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
Lebanon 24
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
14:24 | 2025-12-01
01/12/2025 02:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله
Lebanon 24
منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله
14:22 | 2025-12-01
01/12/2025 02:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
Lebanon 24
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
14:14 | 2025-12-01
01/12/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-12-01
لبنان طريق السلام.. البابا لاوون الرابع عشر يزرع رجاء الوحدة من عنايا إلى بيروت
11:28 | 2025-12-01
وسط حشود غفيرة.. البابا بين الشبيبة في بكركي: لبنان سيزدهر بشكل جميل (صور)
14:24 | 2025-12-01
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
14:22 | 2025-12-01
منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله
14:14 | 2025-12-01
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
14:08 | 2025-12-01
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24