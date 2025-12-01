البطريرك يونان: يجب أنّ نكون صناع سلام في لبنان وفي الشرق الأوسط

قال بطريرك الكنيسة السريانية إغناطيوس يوسف الثالث يونان "كما قال البابا ليس مجرّد بلد وإنّما رسالة إلى منطقتنا والعالم أجمع".

وأضاف البطريرك يونان خلال لقاء مسكونيّ مع في ساحة "زيارة البابا تتزامن مع محطتين أساسيتين: الحدث الأول هو الذكرى الاولى للمجمع المسكوني والثاني هو الدعوة إلى الحوار ما بين الأديان".

وأضاف: "زيارتكم تُعبّر عن الإحترام العميق الذي تُعطيه الكنيسة العالميّة لهذه المنطقة".

وتابع البطريرك يونان: "زيارتكم ستشجعنا وتحثّنا على تقويّة إيماننا وعلى العيش المشترك والإحترام المتبادل بين الاديان".

البطريرك يونان: يجب أنّ نكون صناع سلام في لبنان وفي ، ودعونا نضع ثقتنا بالله".