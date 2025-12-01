Advertisement

لبنان

الجيش: لا تقتربوا من هذا المكان

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:26
ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية بتاريخ 2 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.
تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.
قيادة الجيش

حامات

دريب

بواس

