الجيش: لا تقتربوا من هذا المكان

ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية بتاريخ 2 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – .تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.