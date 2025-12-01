Advertisement

لبنان

البطريرك يازجي للبابا لاوون الرابع عشر: نضع أمامكم هذا البلد وهذه الأرض

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:41
رحّب البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بالبابا لاوون الرابع عشر، وقال له "أهلا بكم في الأرض التي انغرس فيها صليب المسيح أهلا بكم في لبنان هذا البلد الفريد الذي يتنفس في بيئتيه المسيحية والإسلامية".
وأضاف البطريرك يازجي خلال اللقاء المسكوني في ساحة الشهداء: "وجودكم هنا هو رسالة ونضع أمامكم هذا البلد وهذه الأرض بما ذكرنا من رمزية ونثق أننا في صلواتكم كما أنتم في صلواتنا".
 
 
 
