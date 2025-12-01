Advertisement

لبنان

البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1449458-639002053148069812.jpg
Doc-P-1449458-639002053148069812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول للبابا لاوون الرابع عشر، "حضوركم يا صاحب القداسة هو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان".
Advertisement
 
 
 
وأضاف البطريرك آرام الاول خلال اللقاء المسكوني في ساحة الشهداء: "حضوركم يا صاحب القداسة هو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
بطريرك الأرمن الارثوذكس: حضوركم يا صاحب القداسة هو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
lebanon 24
01/12/2025 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يازجي للبابا لاوون الرابع عشر: نضع أمامكم هذا البلد وهذه الأرض
lebanon 24
01/12/2025 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يونان للبابا لاوون الرابع عشر: إن زيارتكم تتزامن مع محطتين أساسيتين: الحدث الأول هو الذكرى الاولى للمجمع المسكوني والثاني هو الدعوة إلى الحوار ما بين الأديان
lebanon 24
01/12/2025 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: ماذا قدّم أحفاد الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر؟
lebanon 24
01/12/2025 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

الشهداء

شهداء

تيكا

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-12-01
11:28 | 2025-12-01
14:24 | 2025-12-01
14:22 | 2025-12-01
14:14 | 2025-12-01
14:08 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24