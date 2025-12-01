البطريرك إفرام: زيارة البابا إشراقة جديدة للحرية الدينية والعيش المشترك

Advertisement

اعتبر بطريرك الأرثوذكس، ، خلال لقائه في ساحة ، أن زيارة البابا تأتي في توقيت حساس من تاريخ المنطقة، في ظل تحولات كبرى، مؤكداً أن الكنيسة في والمنطقة تظل شاهدة على الضمير الإنساني، داعية لاحترام الحرية وكرامة الإنسان.وقال البطريرك إفرام: "فلنرفع معاً صلاتنا لله ليجعل زيارة البابا إشراقة جديدة"، مشدداً على أن المشرق ليس حدوداً جغرافية، بل نسيج من العلاقات الاجتماعية والذاكرة المشتركة، حيث يقوم العيش المشترك على الاحترام المتبادل. وأضاف: "أدركنا في لبنان أن الإنسان لا يكتمل إلا بأخيه".