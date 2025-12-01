Advertisement

لبنان

البطريرك إفرام: زيارة البابا إشراقة جديدة للحرية الدينية والعيش المشترك

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:09
اعتبر بطريرك السريان الأرثوذكس، مار إغناطيوس إفرام، خلال لقائه البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء، أن زيارة البابا تأتي في توقيت حساس من تاريخ المنطقة، في ظل تحولات كبرى، مؤكداً أن الكنيسة في لبنان والمنطقة تظل شاهدة على الضمير الإنساني، داعية لاحترام الحرية الدينية وكرامة الإنسان.
وقال البطريرك إفرام: "فلنرفع معاً صلاتنا لله ليجعل زيارة البابا إشراقة جديدة"، مشدداً على أن المشرق ليس حدوداً جغرافية، بل نسيج من العلاقات الاجتماعية والذاكرة المشتركة، حيث يقوم العيش المشترك على الاحترام المتبادل. وأضاف: "أدركنا في لبنان أن الإنسان لا يكتمل إلا بأخيه".
