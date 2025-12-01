قدور: الاوطان تُبنى بالتلاقي لا بالتصادم والاقصاء

قال رئيس الشيخ إنّ "الاوطان تُبنى بالتلاقي لا بالتصادم والاقصاء".

Advertisement

وأضاف الشيخ قدور خلال اللقاء المسكوني في ساحة ، أنّ "حضور نعتبره رسالة رجاء إلى اللبنانيين جميعا للتأكيد أنّ ما زال قادراً على النهوض برسالته واستعادة دوره".