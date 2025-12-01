Advertisement

لبنان

حادثة مؤسفة في القبة.. طفل يتعرض لسقوط خطير

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:23
تعرّض الطفل السوري “ج.ب.”، البالغ من العمر نحو تسع سنوات، لحادثة سقوط من شرفة منزله في أحد المباني الواقعة في منطقة القبةطرابلس، بالقرب من مسجد قبة النصر.
وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فقد جرى نقل الطفل على وجه السرعة بواسطة سيارة مدنية إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقّي العلاج. ولم تُعرف حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية حول حالته الصحية أو طبيعة الإصابات التي تعرّض لها.
 
مستشفى طرابلس الحكومي

مسجد قبة النصر

مستشفى طرابلس

منطقة القبة

لبنان 24

طرابلس

لبنان

