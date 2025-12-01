حاصباني: حزب الله قاعدة عسكرية إيرانية.. ودورُه يتجاوز حدود لبنان

اعتبر النائب غسان حاصباني، أنّ حزب الله
يواصل التصعيد بدل التعاون مع الدولة اللبنانية
، مشيراً إلى أنّ تمسّك الحزب بسلاحه وتحدّيه للدولة والدستور يضع لبنان
أمام "خطر شامل" ويدفعه نحو "نقطة اللاعودة" شبيهة بما حصل في خريف 2024 من توترات عسكرية.
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أوضح حاصباني أنّ المشكلة لا تكمن فقط في توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل
منذ عام، بل في عدم تنفيذ الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة
ودول أخرى، والذي نصّ بوضوح على تفكيك البنى التحتية العسكرية للحزب ونزع سلاحه بالكامل، وهو ما لم يتحقق بحسب قوله.
وأضاف أنّه رغم مرور عام على اتفاق وقف الأعمال العدائية، حاول الجيش اللبناني
ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، لكن العملية لم تُستكمل كما كان مخططاً، إذ كان يجب إنجازها خلال أشهر قليلة، مؤكداً أنّ هذا المسار مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً، ويتوافق مع الدستور
والقانون.
ورداً على تصريحات الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
بأن الرجل الثاني في الحزب شارك في أدوار في اليمن وسوريا وغيرها، اعتبر حاصباني أنّ هذا يشكّل دليلاً واضحاً على كون حزب الله قاعدة عسكرية إيرانية في شرق المتوسط، ودوره يتجاوز الدفاع عن لبنان أو مواجهة إسرائيل.
وأشار إلى أنّ الحزب، بعد عام 2006، التزم بقواعد اشتباك ضمنية مع إسرائيل تسببت باستقرار الحدود لسنوات، قبل أن يتدخل بناءً على توجيهات إيرانية في إطار ما سُمّي "وحدة الساحات". وقال إن الحزب قاتل في سوريا
ودرب مجموعات في اليمن وشارك في حروب المنطقة ضمن الاستراتيجية الإيرانية
.
وختم حاصباني مؤكداً أن حزب الله يشكّل خطراً على لبنان، وخصوصاً على البيئة التي تحتضنه، لأنها ستكون أول المتضررين في حال اندلاع أي مواجهة أو حرب جديدة.