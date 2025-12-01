Advertisement

لبنان

القس جوزف قصاب للبابا: أهلا بكم في لبنان الذي أنهكته الحروب

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1449491-639002081368714364.png
Doc-P-1449491-639002081368714364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب القس جوزف قصاب رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا بالبابا، وذلك خلال اللقاء المسكوني والحواري بين الأديان في ساحة الشهداء،  قائلا:" أهلا بكم في لبنان هذا الوطن الصغير الذي أنهكته الحروب لكنه يحمل توقا عميقا إلى السلام".
Advertisement

أضاف:" جئت إلى أرض تعلمت كثيرا من الالم لكنها لم تفقد الرجاء لأن الرجاء هنا جزء من هوية الانسان."

ختم:" قداستك لقد تحدثت الكنسية الكاثوليكية عن السير معا والاصغاء نأمل أن تكون زيارتك مناسبة لدعوة جميع الطوائف لذلك".
مواضيع ذات صلة
معوض للبابا لاوون: أهلاً بكم في لبنان الذي يتوق إلى السلام
lebanon 24
01/12/2025 21:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
lebanon 24
01/12/2025 21:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للبابا لاوون الرابع عشر: أهلا وسهلا بكم في لبنان هذا البلد الصغير بمساحته ولكنه كبير برسالته وهو أرض مقدسة
lebanon 24
01/12/2025 21:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنا العاشر يازجي: أهلا بكم في الأرض التي انغرس فيها صليب المسيح أهلا بكم في لبنان هذا البلد الفريد الذي يتنفس في بيئتيه المسيحية والإسلامية
lebanon 24
01/12/2025 21:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاثوليكية

الكاثوليك

جوزف قصاب

الشهداء

لانجيل

الطائف

هلا بك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-12-01
11:28 | 2025-12-01
14:24 | 2025-12-01
14:22 | 2025-12-01
14:14 | 2025-12-01
14:08 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24