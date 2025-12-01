Advertisement

لبنان

وزير خارجية قطر في لبنان غدا ولقاءات أممية مكثفة في بيروت ودمشق

Lebanon 24
01-12-2025 | 22:08
من المرتقب ان يصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني غداً الأربعاء إلى بيروت في زيارةٍ يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، في اطار المساعي العربية ومنها المصرية والسعودية لمعالجة التوترات عند الحدود.
وفي ظل استمرار التهديدات الاسرائيلية للبنان تراجعت نسبة الاعتداءات واقتصرت على اعمال استفزازية كإطلاق القنابل، او استعراض القوة بمواجهة الاهالي في القرى الامامية، فيما بدأ الاحتلال الاسرائيلي حملة اتهامات ضد قوات اليونيفيل بهدف تسريع انسحابها من جنوب لبنان.
وكتبت " الشرق الاوسط":عشية بدء سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، الثلاثاء، زيارة وُصفت بأنها بالغة الأهمية لكل من لبنان وسوريا اللذين يمران بمرحلة انتقالية حرجة على مستويات عدة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل إلى المحافظة على «حوار قوي» مع دمشق في ظل أجواء متوترة ناجمة عن التوغلات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وبعيد هذا المنشور، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن رئيس الوزراء تحدث مع ترمب عبر الهاتف، الاثنين.
إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يشارك في الوفد الزائر الذي يقوده المندوب الأستوني الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار بوصفه رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، كل من المندوبين الدائمين الأميركي مايك والتز والبريطانية بربارا وودوارد والفرنسي جيروم بونافون والروسي فاسيلي نيبينزيا والصيني هو فو كونغ، بالإضافة إلى بقية الأعضاء الجزائري عمار بن جامع والصومالي أبو بكر عثمان والباكستاني عاصم افتخار أحمد والدنماركية كريستينا ماركوس لاسينا واليونانية أغليا بالتا والغويانية كارولين رودريغيز - بيركيت والبنمي إيلوي ألفارو دي ألبا والكوري الجنوبي تشا جي - هون، والسيراليوني مايكل عمران كانو.
وأمل رئيس مجلس الأمن في أن تُسهم زيارة أعضاء مجلس الأمن في إعادة بناء ثقة السوريين بالأمم المتحدة، وتعزيز دعم العملية السياسية في البلاد. وقال: «نريد أن نساعد في إعادة بناء الثقة بالأمم المتحدة (...) ولهذا السبب نذهب إلى هناك حتى يرى الناس أن الأمم المتحدة قادمة الآن إلى سوريا». وأضاف: «نقول: هذه قيادة سورية ومملوكة لسوريا».
وذكرت «الشرق الأوسط» أن كلاً من السلطات اللبنانية والسورية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين تحركات الوفد الأممي الرفيع في بيروت ودمشق، وعلى الطرقات بينهما، بالإضافة إلى التوجه من وإلى بيروت في اتجاه منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وتأتي هذه الزيارة قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويُتوقع أن يعقد السفراء اجتماعات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين حكوميين آخرين، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. ولم يتضح بعد ما إذا كان أعضاء المجلس سيعقدون أي اجتماع عمل مع قادة قوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك «أندوف» في مرتفعات الجولان، بيد أنهم قد يستمعون إلى إحاطة من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في شأن عمليات التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري والانتهاكات المتواصلة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل.
وبعد تمضية يوم الخميس في دمشق، يرتقب أن يعود السفراء إلى بيروت، قبل أن يجتمعوا في اليوم التالي مع ممثلين عن «اليونيفيل» التي من المقرر أن تغادر لبنان في نهاية عام 2027 بعد أن عملت قوة حفظ سلام بين إسرائيل ولبنان منذ مارس (آذار) 1978.
ووسط أنباء عن أن نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي تعمل مستشارة سياسية رفيعة لدى البعثة الأميركية في نيويورك، ستقود محادثات الوفد الأميركية في الجزئية المتعلقة بلبنان، تأتي هذه الرحلة في ظل توترات شديدة، إذ تواصل إسرائيل غاراتها الجوية ضد أهداف تقول إنها تابعة لـ«حزب الله» في لبنان على رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وتشمل اللقاءات على الجانب اللبناني رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى اجتماع مع قائدي آلية وقف الأعمال العدائية اللفتنانت جنرال جوزيف كليرفيلد والجنرال فلاتين سيلير، واجتماع آخر مع قادة «اليونيفيل».
