Advertisement

لبنان

صراع على النفوذ في مجلس الإنماء والإعمار...الخدمة المدنية تساند مفوّض الحكومة

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1449688-639002523712548757.jpg
Doc-P-1449688-639002523712548757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": يسود توتر متصاعد بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من جهة، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر من جهة ثانية، على خلفية تقديم مشموشي آراء استشارية إلى جانب نصر في النزاع بينه وبين رئاسة الحكومة، حول صلاحياته في المجلس، بما يعارض توجهات الحكومة في شأن تنظيم العمل داخل «الإنماء والإعمار»، رغم أن الأخير لا يخضع لرقابة مشموشي، ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، بل يقع تحت سلطة الوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة.
Advertisement
وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ التوتر مع رئاسة الحكومة زادت حدّته «بعد تأخير غير مفهوم في تحضير مشموشي مرسوم تعيين سفير لبنان في المملكة العربية السعودية، علي قرانوح، وسفراء آخرين، إضافة إلى خلافات مستجدة بينها وبين وزير التنمية الإدارية فادي مكي على خلفية ملف التحوّل الرقمي».
يذكر أن النزاع الدائر بين نصر وأعضاء مجلس الإدارة أدى إلى شلل في عمل المجلس. وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس الحكومة فكّر في إقالة نصر، ما استدعى تدخّلاً من النائب السابق وليد جنبلاط، وتم الاتفاق على إبقائه من باب منحه «فرصة أخيرة».
 
وبدأ النزاع قبل أشهر حول تفسير حدود صلاحيات المفوّض ودوره الرقابي. إذ يتمسّك نصر بوجهة نظر ترى أنّ مهماته تشمل حق التوقيع على كشوفات المتعهدين المنفذين لمشاريع المجلس، كشرط أساسي لصرف الأموال.
في المقابل، يرى مجلس الإدارة أنّ دور المفوض يقتصر على حجز النفقة، أي منح التأشير اللازم على طلبات حجز الاعتمادات التي يقرّرها المجلس، ومراقبة قانونية الإنفاق، ولا صلاحية له لربط المتعهدين به مباشرة. ويرى متابعون أنّ النزاع يتجاوز الجانب الإداري إلى صراع على النفوذ والسيطرة على حركة المتعهدين والمشاريع العامة في المجلس، بما يتيح توظيفها لمصالح حزبية مرتبطة بنصر المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي.
وقد أكدت رئاسة الحكومة في كتاب لنصر مطلع تشرين الأول الفائت أنّ «مجلس الإنماء والإعمار غير خاضع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية، باستثناء بعض المسائل الوظيفية، وأن كشوفات المتعهدين تدخل ضمن الشؤون التنظيمية الداخلية للمجلس وتقع تحت صلاحيات رئيسه بوصفه رئيس الإدارة».
ورداً على اعتراض نصر على قرار المجلس ترفيع موظفين ضمن الملاك، معتبراً أنّ الأمر يستلزم إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، سألته رئاسة الحكومة في كتاب لاحق، عن «الاستنسابية في منح أو حجب التأشيرات اللازمة على طلبات حجز الاعتمادات، وفي التعامل مع المعاملات التي يوقّعها هؤلاء الموظفون، ورفضه توقيع بعضها بحجة أنها غير قانونية، وتوقيعه البعض الآخر». كما ذكّرته بعمليات ترفيع حصلت سابقاً من دون اعتراض من مفوضي الحكومة المتعاقبين، بمن فيهم نصر نفسه.
إلا أن مفوض الحكومة صعّد المواجهة، وتقدّم بطعن لدى مجلس شورى الدولة في قرارَي مجلس الإنماء والإعمار المتعلقين بالموظفين وكشوفات المتعهدين، مخالفاً توجيهات رئاسة الحكومة. واستند في طعونه إلى رأيين استشاريين قدّمتهما مشموشي حول صلاحياته في التعاطي مع المقاولين وعدم قانونية ترفيع الموظفين، رغم إقرار مشموشي في مستهل رأيها بأنّ مجلس الخدمة المدنية ليس صاحب اختصاص في علاقة مفوض الحكومة بالمجلس.
وردّت رئاسة الحكومة بإدراج الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي اتخذ في 23 تشرين الفائت قراراً لمصلحة المجلس/ وحدّد على 12 صفحة حدود صلاحيات نصر. ومع ذلك، يشير بعض المصادر إلى أنّ نصر «ماضٍ في متابعة الطعون التي قدمها».
واللافت أنّ نصر، عندما شغل سابقاً منصب مفوّض الحكومة لدى «الإنماء والإعمار» بالتكليف، وقّع قرارات ترقية موظفين من دون إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية.
وعلمت «الأخبار» أنّ سلام وجّه عتاباً لمشموشي بسبب التأخر غير المبرّر، لأشهر عدة، في إصدار مراسيم تعيين السفراء، من بينهم سفير لبنان لدى السعودية.
وتوضح المصادر أنّ سبب المماطلة يعود جزئياً إلى دعم سلام لوزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي يشكو من امتناع مشموشي عن تزويده ببيانات مرتبطة بإدارات الدولة، في إطار صراع حول ملف التحوّل الرقمي الذي تتولاه وزارة التنمية الإدارية منذ سنوات، وترى مشموشي أنّ لمجلس الخدمة المدنية صلاحية التدخل فيه لارتباطه بالإدارة مباشرة.
مواضيع ذات صلة
سلام: يعتمد تعافي لبنان على مؤسسات مثل مجلس الإنماء والإعمار
lebanon 24
02/12/2025 09:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الإنماء والإعمار يوضح تفاصيل مشروع جر مياه الأولي
lebanon 24
02/12/2025 09:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه أبي رميا مع وزيرة الرياضة ومجلس الإنماء والإعمار
lebanon 24
02/12/2025 09:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
lebanon 24
02/12/2025 09:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الحزب التقدمي الاشتراكي

رئيس مجلس الوزراء

العربية السعودية

مجلس الوزراء

وليد جنبلاط

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:29 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
02:30 | 2025-12-02
02:15 | 2025-12-02
02:03 | 2025-12-02
02:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24