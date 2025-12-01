Advertisement

لبنان

تجدد النشاط السياحي والإشغال الفندقي 70%

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1449689-639002525454488133.jpg
Doc-P-1449689-639002525454488133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": تأتي زيارة بابا الفاتيكان اختبارًا غير مباشر لقدرة البلاد على استعادة بعض من نبضها السياحي ووجد القطاع السياحي نفسه أمام معادلة معقدة: هل يمكن حدثًا دوليًا بهذا الحجم أن يبدد حالة التردد التي تهيمن على الحركة منذ أشهر؟
Advertisement
تفيد المعطيات الأولية أن حركة الطيران لم تسجل ارتفاعًا يُذكر في الأيام التي سبقت الزيارة. ويقول نقيب أصحاب مكاتب السفر جان عبود، إن "غياب الإحصاءات الدقيقة لا يحول دون ملاحظة المقاعد الشاغرة، رغم إلغاء بعض الشركات رحلات وإضافة أخرى". ويرجح عبود أن "الأكثر احتمالًا للوصول خلال هذه الفترة، هم الزوار من العراق والأردن وسوريا، ولا سيما من أبناء الطوائف المسيحية، لكن أعدادهم لا تبدو كافية لإحداث تحول نوعي في حركة الطيران. أما اللبنانيون المقيمون في الخارج، فيبدو أنهم فضلوا تأجيل زيارتهم إلى موسم الأعياد، لقرب التوقيت، إذ لا يميل معظمهم إلى تكرار السفر مرتين خلال فترة قصيرة".
ويؤكد عبود أن "الأرقام الحالية لا تشير إلى قفزة نوعية"، معتبرًا أن "الأيام المقبلة قد توضح الصورة أكثر ".
وفي هذا السياق، لوحظ ارتفاع نسبة الحجوزات القابلة للاسترداد لفترة الأعياد، بما يعكس ارتفاع الحذر لدى المسافرين الذين يفضلون خيارات مرنة تتيح لهم الإلغاء عند الحاجة، ولو بكلفة إضافية.
وفي حين تشير معلومات غير رسمية إلى نسب إشغال تراوح بين 40% و 50%، تأتي أرقام نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لتعكس صورة أكثر تفاؤلًا. ويؤكد أن "نسب الحجوزات في فنادق بيروت بلغت نحو 70%"، مرجحًا أن تكون الزيارة قد "ساهمت في جذب مجموعات من المسيحيين العراقيين والسوريين والأردنيين".
ويعتبر الأشقر أن "هذه النسبة جيدة في ظل الظروف الحالية، إلا أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة للضاحية الجنوبية أثرت كثيرًا على خطط العديد من الزوار الذين كانوا يعتزمون القدوم خلال فترة الزيارة".
ويشير إلى أن "الفنادق الفخمة تشهد وضعًا جيدًا مبدئيًا، وهي من بين الأكثر استفادة من الزوار الأجانب المرتبطين بالمناسبة الدينية".
 

اضافت " النهار": تكتسب زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان أهمية استثنائية، لكونها تأتي في لحظة تواجه فيها البلاد أزمات سياسية واقتصادية حادة، لتجعل اللبنانيين في أمس الحاجة إلى دعم روحي ومعنوي من أعلى مرجعية كاثوليكية. ويعكس الاهتمام الدولي الكبير الذي سبق الزيارة ورافقها حجم التوقعات العالمية من هذا الحدث وحرص المؤسسات الإعلامية على مواكبته.
وعلى غرار زيارات رؤساء الجمهورية والزعماء والمرجعيات الروحية لمختلف دول العالم، شكل الحدث مناسبة لرفع مستوى التغطية الإعلامية، رغم الكلفة المرتفعة التي تترتب عادة على الجهات الداعية أو المؤسسات الإعلامية التي تنتدب مراسليها، أو حتى على الصحافيين المستقلين الذين يتحملون مصاريفهم بأنفسهم.
تسجل زيارة البابا للبنان رقمًا لافتًا من الصحافيين الذين يرافقونه، إذ بلغ عددهم 83 صحافيًا من 15 بلدًا، وصلوا معه في الطائرة البابوية، وفق ما يؤكد لـ "النهار" رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام والمنسق الإعلامي الكنسي للزيارة المونسنيور عبده أبو كسم، في حين بلغ عدد الإعلاميين المسجلين 1350بين محررين ومصورين وتقنيين، لبنانيين وعربًا وأجانب. ويعتبر هذا العدد من بين الأعلى في تاريخ الزيارات البابوية الأخيرة، وهو ما يترجم حجم الاهتمام الدولي بالحدث اللبناني.
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
lebanon 24
02/12/2025 09:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: تجدد القصف الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق
lebanon 24
02/12/2025 09:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تجدد دعوتها لتسوية المخالفات وتسديد الفواتير
lebanon 24
02/12/2025 09:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد المواجهات بين الجيش السوداني والدعم في منطقة كرتالا بجنوب كردفان (العربية)
lebanon 24
02/12/2025 09:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المسيحيين

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:29 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
02:30 | 2025-12-02
02:15 | 2025-12-02
02:03 | 2025-12-02
02:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24