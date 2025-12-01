Advertisement

لبنان

محلقة اسرائيلية تُلقي غالونات متفجرة على احد المنازل في عيترون

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:45
Doc-P-1449700-639002550724728761.webp
Doc-P-1449700-639002550724728761.webp photos 0
انطلقت محلقة اسرائيلية مُعادية من نوع "كواد كوبتر" ليلا من الموقع المستحدث في جبل الباط وألقت غالونات متفجرة على احد المنازل في حي "المطيط" في بلدة عيترون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
لبنان 24

لبنان

الونا

