لبنان
في عكار.. وفاة الشيخ أسامة حسن إثر حادث أليم
Lebanon 24
01-12-2025
|
23:57
A-
A+
توفي الشيخ أسامة حسن مساء أمس الإثنين متأثراً بإصاباته البليغة إثر حادث أليم تعرّض له قبل أيام.
وقد خيّم الحزن على أبناء بلدة شان في
عكار
والمحيط، إذ عُرف الراحل بصفاته
الطيبة
وبدوره الاجتماعي والإنساني.
