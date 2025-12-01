في عكار.. وفاة الشيخ أسامة حسن إثر حادث أليم

Advertisement

توفي الشيخ أسامة حسن مساء أمس الإثنين متأثراً بإصاباته البليغة إثر حادث أليم تعرّض له قبل أيام.وقد خيّم الحزن على أبناء بلدة شان في والمحيط، إذ عُرف الراحل بصفاته وبدوره الاجتماعي والإنساني.