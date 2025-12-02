"عن ضربات غير مسبوقة"...التسريبات غير صحيحة

Advertisement

تفيد معطيات سياسية أن جزءًا من التسريبات التي تم تداولها أمس بشأن وصول رسائل تهديد واضحة مرتبطة بالساحة إلى بعض غير صحيح، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الأحاديث لا تستند إلى أي معطيات جدية.ورغم الإقرار بارتفاع مؤشرات التصعيد في الأيام الأخيرة، إلا أن المصادر نفسها تشدد على أن ما جرى ترويجه عن ضربات "غير مسبوقة" أو حرب طويلة ومفتوحة لا يعكس الواقع الفعلي.وتعتبر المصادر أن بعض التسريبات يهدف فقط إلى تضخيم المشهد السياسي والدفع نحو مناخات توتر لا تستند إلى معلومات دقيقة أو مسارات حقيقية.