"عن ضربات غير مسبوقة"...التسريبات غير صحيحة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:15
تفيد معطيات سياسية أن جزءًا من التسريبات التي تم تداولها أمس بشأن وصول رسائل تهديد واضحة مرتبطة بالساحة اللبنانية إلى بعض الدول الإقليمية غير صحيح، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الأحاديث لا تستند إلى أي معطيات جدية.
ورغم الإقرار بارتفاع مؤشرات التصعيد في الأيام الأخيرة، إلا أن المصادر نفسها تشدد على أن ما جرى ترويجه عن ضربات "غير مسبوقة" أو حرب طويلة ومفتوحة لا يعكس الواقع الفعلي.
وتعتبر المصادر أن بعض التسريبات يهدف فقط إلى تضخيم المشهد السياسي والدفع نحو مناخات توتر لا تستند إلى معلومات دقيقة أو مسارات حقيقية.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدول الإقليمية

اللبنانية

