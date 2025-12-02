23
لبنان
بالصور - البابا لاوون الرابع عشر زار دير الصليب في جل الديب
Lebanon 24
02-12-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
البابا لاوون الرابع عشر
الى مستشفى دير راهبات
الصليب
في
جل الديب
.
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر دير راهبات الصليب في جل الديب
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر دير راهبات الصليب في جل الديب
02/12/2025 12:51:45
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى دير راهبات الصليب في جل الديب
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى دير راهبات الصليب في جل الديب
02/12/2025 12:51:45
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق موكب البابا لاوون الرابع عشر من السفارة البابوية إلى مستشفى دير الصليب في جل الديب
Lebanon 24
انطلاق موكب البابا لاوون الرابع عشر من السفارة البابوية إلى مستشفى دير الصليب في جل الديب
02/12/2025 12:51:45
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حشود كبيرة في دير الصليب في جل الديب بانتظار وصول البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
حشود كبيرة في دير الصليب في جل الديب بانتظار وصول البابا لاوون الرابع عشر
02/12/2025 12:51:45
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر
الرابع عشر
جل الديب
بابا
تابع
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
Lebanon 24
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
01:09 | 2025-12-02
02/12/2025 01:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
05:48 | 2025-12-02
02/12/2025 05:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا
Lebanon 24
الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا
05:47 | 2025-12-02
02/12/2025 05:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
Lebanon 24
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
05:36 | 2025-12-02
02/12/2025 05:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
05:26 | 2025-12-02
02/12/2025 05:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
01:09 | 2025-12-02
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
05:48 | 2025-12-02
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
05:47 | 2025-12-02
الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا
05:36 | 2025-12-02
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
05:26 | 2025-12-02
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
05:25 | 2025-12-02
"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
