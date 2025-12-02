Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة تبدأ بخفض عدد قوات "اليونيفيل" في لبنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1449845-639002697421100758.webp
Doc-P-1449845-639002697421100758.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، كانديس أردييل، أن المنظمة بدأت خفض عدد قوات حفظ السلام في لبنان بنسبة 25%، نتيجة لتخفيضات الميزانية في منظومة الأمم المتحدة.
Advertisement

وقالت أردييل لصحيفة إزفستيا: "بدأنا عملية تقليص عدد أفرادنا بنحو الربع، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول أوائل عام 2026". وأضافت أن القوات لم تلاحظ أي نشاط عسكري لـ"حزب الله" أو جماعات مسلحة غير حكومية أخرى في منطقة عملياتها خلال العام الماضي، ولم يسجل أي ترميم للبنية التحتية العسكرية غير المصرح بها أو إعادة إدخال أسلحة غير مرخصة.

وذكرت الصحيفة أن عدد قوات يونيفيل بلغ في 20 تشرين الثاني 2025 نحو 9900 فرد، مقارنة بـ10500 فرد في السابق. ويأتي ذلك بعد أن مدد مجلس الأمن الدولي في نهاية آب ولاية بعثة اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: تقليص عدد قوات حفظ السلام حول العالم 25% بسبب التمويل
lebanon 24
02/12/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "اليونيفيل" انتهكت مهامها بعد إسقاطها المسيّرة الإسرائيلية
lebanon 24
02/12/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
lebanon 24
02/12/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق "محايد" في الضربات الإسرائيلية على لبنان
lebanon 24
02/12/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

مجلس الأمن الدولي

قوة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الأمن الدولي

روسيا اليوم

مجلس الأمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2025-12-02
05:48 | 2025-12-02
05:47 | 2025-12-02
05:36 | 2025-12-02
05:26 | 2025-12-02
05:25 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24