أعلنت المتحدثة باسم (يونيفيل)، كانديس أردييل، أن المنظمة بدأت خفض عدد قوات حفظ السلام في بنسبة 25%، نتيجة لتخفيضات الميزانية في منظومة .وقالت أردييل لصحيفة إزفستيا: "بدأنا عملية تقليص عدد أفرادنا بنحو الربع، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول أوائل عام 2026". وأضافت أن القوات لم تلاحظ أي نشاط عسكري لـ" " أو جماعات مسلحة غير حكومية أخرى في منطقة عملياتها خلال العام الماضي، ولم يسجل أي ترميم للبنية التحتية العسكرية غير المصرح بها أو إعادة إدخال أسلحة غير مرخصة.وذكرت الصحيفة أن عدد قوات يونيفيل بلغ في 20 تشرين الثاني 2025 نحو 9900 فرد، مقارنة بـ10500 فرد في السابق. ويأتي ذلك بعد أن مدد في نهاية آب ولاية بعثة اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026. (روسيا اليوم)