Advertisement

لبنان

العبسي للبابا لاوون: نحن على ثقة انكم ستواصلون جهودكم لنصل الى السلام

Lebanon 24
02-12-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1449846-639002697522165306.jpg
Doc-P-1449846-639002697522165306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

توجه البطريرك يوسف العبسي للبابا لاوون الرابع عشر عند بدء القداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت قائلاً: "ترسلون رسالة أمل ونحن على ثقة انكم ستواصلون جهودكم وصلاتكم لنصل الى السلام ليبقى ابناؤنا في ارضهم".
Advertisement

وأضاف: "المسيح قال لبطرس انت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي واليوم انتم خليفته وتمكنتم من توحيد ابنائه في هذا الشرق".

وشدد العبسي على أن "الجموع التي تصلي معكم اليوم هم أبناء الكنائس الشرقية الغالية على قلبكم".
مواضيع ذات صلة
البطريرك يوسف العبسي: ترسلون رسالة أمل ونحن على ثقة انكم ستواصلون جهودكم وصلاتكم لنصل الى السلام ليبقى ابناؤنا في ارضهم
lebanon 24
02/12/2025 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون وصلت الى مرفأ بيروت
lebanon 24
02/12/2025 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض للبابا لاوون: أهلاً بكم في لبنان الذي يتوق إلى السلام
lebanon 24
02/12/2025 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء القداس الإلهي للبابا لاوون الرابع عشر في الواجهة البحرية لبيروت
lebanon 24
02/12/2025 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24

البطريرك يوسف العبسي

القداس الإلهي

يوسف العبسي

الرابع عشر

المسيح

بيروت

الغالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2025-12-02
05:48 | 2025-12-02
05:47 | 2025-12-02
05:36 | 2025-12-02
05:26 | 2025-12-02
05:25 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24