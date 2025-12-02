Advertisement

لبنان

بعد 30 كانون الأوّل... هل تشنّ إسرائيل حرباً "غير مسبوقة" على لبنان؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ إسرائيل تُواصل إرسال إشارات إلى لبنان بأن الحرب "حتمية" بعد انتهاء مهلة 30 كانون الأول لنزع سلاح "حزب الله".
وفي هذا السياق، قالت مصادر أميركية ولبنانية إنّ "عملية نزع السلاح المرتبطة بمهلة 30 كانون الأوّل والتي تمنع من خلالها واشنطن الحرب الإسرائيلية على لبنان، هي لحصر الجيش سلاح "حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني، وليس في كامل أراضي الجمهوريّة".

وأكّدت المصادر أنّ لبنان قادر على إتمام مهمة حصر السلاح بيدّ القوات المسلحة، لكن المعضلة تكمن في عامل الوقت، خصوصاً في ظلّ تجدد الإنذارات الإسرائيلية". 

كذلك، كشف مصدرٌ مطلع في البيت الأبيض، أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لا ترى أن  الرئيس جوزاف عون وحكومته يعملون بـ "الشكل المطلوب" مع "حزب الله"، فواشنطن تُريد أن يكون هناك تحرك فعلي وعمل واضح في نزع السلاح".

وتعتقد إدارة ترامب، بحسب المصدر عينه، أنّ "تنفيذ نزع السلاح في جنوب الليطاني مرحلة تأخّرت إلى أقصى حدّ، كما تجدّ في التصريحات اللبنانية الرسمية عن إتمام جزء كبير من المهمة منافية للوقائع على الأرض".

وبحسب المصادر، "تستند التقديرات الأميركية إلى ما تمتلكه إسرائيل من معلومات حول حجم سلاح الفصائل المسلّحة اللبنانيّة، ومواقع تُهدّد مناطقها الشمالية مليئة بصواريخ متطورة من تكنولوجيا إيرانية، إضافة إلى أن "حزب الله" لا يكتفي بإخفاء سلاحه، بل يعمل من مواقعه بتجهيز نفسه لوجيستياً". 

وكشف مسؤول كبير أنّ "بيروت تلقّت إشارات متشائمة من عدة بلدان أنّ حرباً غير مسبوقة ستعقب مهلة 30 كانون الأوّل"، وشكك "في القدرة على إتمام مهمة نزع السلاح وفق المتطلبات الأميركية والإسرائيلية قبل الموعد". 

وأوضح أنّ "المهلة ووعد الرئيس عون والحكومة بنزع السلاح خلال هذا الشهر، تتعلق بمنطقة جنوب الليطاني، والتي تعتبر "عنق الزجاجة" في حصر السلاح، والتي ستفتح الطريق لبقية المناطق في لبنان". (ارم نيوز)
 
لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

الشمالي

