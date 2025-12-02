بعد 30 كانون الأوّل... هل تشنّ إسرائيل حرباً "غير مسبوقة" على لبنان؟

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ تُواصل إرسال إشارات إلى بأن الحرب "حتمية" بعد انتهاء مهلة 30 كانون الأول لنزع سلاح " ".وفي هذا السياق، قالت مصادر أميركية ولبنانية إنّ "عملية نزع السلاح المرتبطة بمهلة 30 كانون الأوّل والتي تمنع من خلالها الحرب على لبنان، هي لحصر الجيش سلاح "حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني، وليس في كامل أراضي الجمهوريّة".وأكّدت المصادر أنّ لبنان قادر على إتمام مهمة حصر السلاح بيدّ القوات المسلحة، لكن المعضلة تكمن في عامل الوقت، خصوصاً في ظلّ تجدد الإنذارات الإسرائيلية".كذلك، كشف مصدرٌ مطلع في البيت الأبيض، أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ لا ترى أن الرئيس جوزاف عون وحكومته يعملون بـ "الشكل المطلوب" مع "حزب الله"، فواشنطن تُريد أن يكون هناك تحرك فعلي وعمل واضح في نزع السلاح".وتعتقد إدارة ، بحسب المصدر عينه، أنّ "تنفيذ نزع السلاح في جنوب الليطاني مرحلة تأخّرت إلى أقصى حدّ، كما تجدّ في التصريحات الرسمية عن إتمام جزء كبير من المهمة منافية للوقائع على الأرض".وبحسب المصادر، "تستند التقديرات الأميركية إلى ما تمتلكه إسرائيل من معلومات حول حجم سلاح الفصائل المسلّحة اللبنانيّة، ومواقع تُهدّد مناطقها الشمالية مليئة بصواريخ متطورة من تكنولوجيا إيرانية، إضافة إلى أن "حزب الله" لا يكتفي بإخفاء سلاحه، بل يعمل من مواقعه بتجهيز نفسه لوجيستياً".وكشف مسؤول كبير أنّ " تلقّت إشارات متشائمة من عدة بلدان أنّ حرباً غير مسبوقة ستعقب مهلة 30 كانون الأوّل"، وشكك "في القدرة على إتمام مهمة نزع السلاح وفق المتطلبات الأميركية والإسرائيلية قبل الموعد".وأوضح أنّ "المهلة ووعد الرئيس عون والحكومة بنزع السلاح خلال هذا الشهر، تتعلق بمنطقة جنوب الليطاني، والتي تعتبر "عنق الزجاجة" في حصر السلاح، والتي ستفتح الطريق لبقية المناطق في لبنان". (ارم نيوز)