كيف سيكون طقس الأسبوع الأوّل من كانون؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، وبقاء الأجواء باردة نبسيا خلال الليل خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الطقس المتوقع في :الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارا وبقائها باردة ليلا خاصة على الجبال وفي الداخل.الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، وبقاء الأجواء باردة نبسيا خلال الليل خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها النهارية. تنشط الرياح أحيانا اعتبارا الظهر لحدود 50 كم/س، وترتفع نسبة الرطوبة ويتحول الطقس مساء إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. (الوكالة الوطنية)