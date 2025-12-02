مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين

Advertisement

إكتملت في مبنى كبار الزوّار في الدولي– التحضيرات لإقامة مراسم الوداع الرسمية لرحيل والوفد المرافق، مختتِماً زيارة تاريخية امتدّت ثلاثة أيام، عاش خلالها اللبنانيون من مختلف مكوّناتهم لحظات روحية حمَلَت شيئاً من السكينة وسط العصف الدائم.ومثلما فتح ذراعيه لقداسة البابا منذ لحظة وصوله بحفاوةٍ لافتة واكبت كل محطات زيارته، يقف اليوم مودّعاً بقلوبٍ معلّقة برجاءٍ أن تحمل هذه الزيارة بركتها إلى البلاد، وأن تتسرّب الطمأنينة، ولو بخطواتٍ خجولة، إلى كل ربوع لبنان.