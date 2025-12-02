Advertisement

لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين

Lebanon 24
02-12-2025 | 05:26
Doc-P-1449906-639002751713500181.jpg
Doc-P-1449906-639002751713500181.jpg photos 0
إكتملت في مبنى كبار الزوّار في مطار رفيق الحريري الدولي–بيروت التحضيرات لإقامة مراسم الوداع الرسمية لرحيل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر والوفد المرافق، مختتِماً زيارة تاريخية امتدّت ثلاثة أيام، عاش خلالها اللبنانيون من مختلف مكوّناتهم لحظات روحية حمَلَت شيئاً من السكينة وسط العصف الدائم.
ومثلما فتح لبنان ذراعيه لقداسة البابا منذ لحظة وصوله بحفاوةٍ لافتة واكبت كل محطات زيارته، يقف اليوم مودّعاً بقلوبٍ معلّقة برجاءٍ أن تحمل هذه الزيارة بركتها إلى البلاد، وأن تتسرّب الطمأنينة، ولو بخطواتٍ خجولة، إلى كل ربوع لبنان.
