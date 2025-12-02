في أكثر من 18 بلدة في جنوب لبنان... ماذا أقامت إسرائيل؟

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر لبنانية قالت إنّ " أنشأت منذ دخول الهدنة مع " " حيّز التنفيذ، في 27 تشرين الثاني من العام الفائت، 20 منطقة عزل كاملة داخل الأراضي جنوب نهر الليطاني".وقالت مصادر مقربة من مركز القرار العسكري في ، إنّ "وثيقة أعدها الجيش وجرى رفعها إلى رئاستيّ الدولة والحكومة، أظهرت أن مناطق العزل الجديدة التي أنشأتها إسرائيل أقيمت على أنقاض أراضي أكثر من 18 بلدة وقرية لبنانية حدودية".وأشارت المصادر إلى أنّ "المواقع التي أقامت إسرائيل عليها مناطق عازلة شملت بلدات عيتا الشعب والجزء الشرقي والجنوبي من بلدة ، كفر كيلا، ديرميماس، مروحين، بليدا، يارون، والأحياء الشرقية من ميس الجبل، رب ثلاثين، ياطر، بالإضافة إلى قرى حدودية أخرى تم إعلانها مناطق عسكرية مغلقة".وقالت المصادر إنّ "هذا التوسع في احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية ليس عملا عشوائياً، بل جزءا من خطة لإنشاء مناطق عازلة دائمة؛ الأمر الذي يُشكّل خرقاً صريحاً لقرار 1701، الذي يُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها في لبنان".وتظهر معلومات ميدانية أن إسرائيل لجأت إلى هدم أكثر من 500 منزل بالكامل داخل المناطق العازلة التي أنشأتها، كما زرعت ألغاما مضادة للأفراد والدبابات ونصبت أسوارا إلكترونية وكاميرات حرارية ومنعت نفسه من الدخول إليها.وفي وقت سابق، وصف أكثر من مسؤول لبناني الإجراءات بأنها ليست مجرد انتهاكات، بل عملية ضم تدريجي لأكثر من 7% من أراضي جنوب الليطاني، حيث تستغل إسرائيل الهدنة لبناء واقع جديد لا يمكن العودة عنه.وقال المسؤولون اللبنانيون إن المناطق العازلة الـ20 التي أنشأتها إسرائيل هي في الحقيقة "مناطق تطهير" تستهدف إفراغ كامل الجنوب اللبناني من سكانه وتحويله إلى شريط أمني إسرائيلي دائم، تماماً كما فعلت في غزة مع الخط الأصفر. (ارم نيوز)