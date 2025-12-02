Advertisement

لبنان

في أكثر من 18 بلدة في جنوب لبنان... ماذا أقامت إسرائيل؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1449908-639002753173342908.png
Doc-P-1449908-639002753173342908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر لبنانية قالت إنّ "إسرائيل أنشأت منذ دخول الهدنة مع "حزب الله" حيّز التنفيذ، في 27 تشرين الثاني من العام الفائت، 20 منطقة عزل كاملة داخل الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني". 
Advertisement

وقالت مصادر مقربة من مركز القرار العسكري في لبنان، إنّ "وثيقة أعدها الجيش وجرى رفعها إلى رئاستيّ الدولة والحكومة، أظهرت أن مناطق العزل الجديدة التي أنشأتها إسرائيل أقيمت على أنقاض أراضي أكثر من 18 بلدة وقرية لبنانية حدودية".

وأشارت المصادر إلى أنّ "المواقع التي أقامت إسرائيل عليها مناطق عازلة شملت بلدات عيتا الشعب والجزء الشرقي والجنوبي من بلدة الخيام، كفر كيلا، ديرميماس، مروحين، بليدا، يارون، والأحياء الشرقية من ميس الجبل، رب ثلاثين، ياطر، بالإضافة إلى قرى حدودية أخرى تم إعلانها مناطق عسكرية مغلقة".

وقالت المصادر إنّ "هذا التوسع الإسرائيلي في احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية ليس عملا عشوائياً، بل جزءا من خطة لإنشاء مناطق عازلة دائمة؛ الأمر الذي يُشكّل خرقاً صريحاً لقرار الأمم المتحدة 1701، الذي يُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها في لبنان".

وتظهر معلومات ميدانية أن إسرائيل لجأت إلى هدم أكثر من 500 منزل بالكامل داخل المناطق العازلة التي أنشأتها، كما زرعت ألغاما مضادة للأفراد والدبابات ونصبت أسوارا إلكترونية وكاميرات حرارية ومنعت الجيش اللبناني نفسه من الدخول إليها.

وفي وقت سابق، وصف أكثر من مسؤول لبناني الإجراءات الإسرائيلية بأنها ليست مجرد انتهاكات، بل عملية ضم تدريجي لأكثر من 7% من أراضي جنوب الليطاني، حيث تستغل إسرائيل الهدنة لبناء واقع جديد لا يمكن العودة عنه.

وقال المسؤولون اللبنانيون إن المناطق العازلة الـ20 التي أنشأتها إسرائيل هي في الحقيقة "مناطق تطهير" تستهدف إفراغ كامل الجنوب اللبناني من سكانه وتحويله إلى شريط أمني إسرائيلي دائم، تماماً كما فعلت في غزة مع الخط الأصفر. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
lebanon 24
02/12/2025 17:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أقامت إسرائيل جداراً إسمنتيّاً في بلدة يارون الجنوبيّة؟
lebanon 24
02/12/2025 17:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حصلنا على التزامات باستثمارات جديدة بأكثر من 18 تريليون دولار
lebanon 24
02/12/2025 17:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية مغدوشة أقامت بالتعاون مع منظمة مالطا - لبنان يوماً طبّياً مجانياً
lebanon 24
02/12/2025 17:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-12-02
10:37 | 2025-12-02
10:26 | 2025-12-02
10:26 | 2025-12-02
10:14 | 2025-12-02
10:04 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24