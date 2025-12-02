22
"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس
Lebanon 24
توجه البطريرك
الماروني
مار بشاره بطرس الراعي
في اختتام القداس الالهي الاحتفالي في الواجهة البحرية الى
البابا لاوون الرابع عشر
بالقول: "ترافقكم سيدة
لبنان
وشكرا لما انت عليه ولحبك الأبوي".
أضاف: "نشكر لكم اهتمامكم بشعبنا ومحبتكم تجاهنا وتشجيعكم للشبان".
وقدم البابا لاوون
الرابع عشر
، بعد انتهاء القداس الإلهي، وبعد كلمة شكر ألقاها
الراعي
، هدية عبارة عن كأس
القربان
.
