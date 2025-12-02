Advertisement

لبنان

"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس

Lebanon 24
02-12-2025
توجه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في اختتام القداس الالهي الاحتفالي في الواجهة البحرية الى البابا لاوون الرابع عشر بالقول: "ترافقكم سيدة لبنان وشكرا لما انت عليه ولحبك الأبوي".
أضاف: "نشكر لكم اهتمامكم بشعبنا ومحبتكم تجاهنا وتشجيعكم للشبان".
وقدم البابا لاوون الرابع عشر، بعد انتهاء القداس الإلهي، وبعد كلمة شكر ألقاها الراعي، هدية عبارة عن كأس القربان.
