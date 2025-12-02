"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس

Advertisement

توجه البطريرك في اختتام القداس الالهي الاحتفالي في الواجهة البحرية الى بالقول: "ترافقكم سيدة وشكرا لما انت عليه ولحبك الأبوي".أضاف: "نشكر لكم اهتمامكم بشعبنا ومحبتكم تجاهنا وتشجيعكم للشبان".وقدم البابا لاوون ، بعد انتهاء القداس الإلهي، وبعد كلمة شكر ألقاها ، هدية عبارة عن كأس .