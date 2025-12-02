Advertisement

لبنان

صحيفة إسرائيليّة: هكذا يستعدّ "حزب الله" للردّ على إغتيال طبطبائي

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1449917-639002760979141149.png
Doc-P-1449917-639002760979141149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الصحافي الإسرائيلي آفي أشكنازي قال في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنّ "حزب الله" يسعى إلى تحسين صورته أمام المجتمع المسيحيّ في لبنان".
Advertisement

وأشار أشكنازي إلى أنّ "حزب الله" يُعاني من ضربة موجعة لقوته العسكرية بعد سلسلة اغتيالات استهدفت أمينه العام حسن نصرالله ورؤساء أركانه الثلاثة خلال العام الماضي، وآخرهم هيثم الطبطبائي الذي اغتيل قبل ثمانية أيام في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت". 

وتابع أشكنازي أنّ "حزب الله يُحاول الآن إعادة بناء نفسه داخليا واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في لبنان، بهدف أن يكون أقوى من الجيش اللبناني أو أي ميليشيا محلية أخرى.

وأوضح أنّ "فقدان كبار قادة الحزب، وعلى رأسهم نصرالله ورئيس الأركان فؤاد شكر في صيف 2024، أدى إلى فقدان الحزب لهويته اللبنانية، ليصبح "بحكم الأمر الواقع" وحدة ضمن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسعى منذ تشرين الثاني من العام الماضي إلى إعادة بناء الحزب بالكامل".

ولفت أشكنازي إلى أنّ "حزب الله يواجه قيودا كبيرة بعد الضربات الإسرائيلية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 1200 عملية في لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار قبل عام تقريبا، وأسفرت عن اغيتال أكثر من 370 عنصرا من الحزب، بينهم قادة كبار ومتوسطو المستوى وعملاء ميدانيون ومراكز معلومات، ما حد من قدرة الحزب على الرد بشكل مباشر".

وأبرز أشكنازي في "معاريف" أنّ "الخيارات المحتملة للرد تشمل تحركات إيران وحزب الله على الساحة الإقليمية، مثل شنّ هجمات عبر الفصائل المسلحة في سوريا".
 
وأشار أيضا إلى "إمكانية تنفيذ هجمات انتقامية من قبل الحوثيين في اليمن، الذين تلقوا تدريبا عسكريا من الطبطبائي أو استهداف مصالح إسرائيلية ويهودية دوليا بما يصعب كشف بصمات الحزب مباشرة".

وشددت "معاريف" على أنّ "أجهزة المخابرات الإسرائيلية، بما فيها مديرية المخابرات والقيادة الشمالية والشين بيت والموساد، تظل في حالة تأهب قصوى منذ أيام، مع مراقبة دقيقة لأي تحركات قد يقوم بها حزب الله أو وكلاؤه الإقليميون، في انتظار معرفة كيف ومتى وأين سيحدث الرد الانتقامي". (عربي 21)
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
lebanon 24
02/12/2025 15:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يدرس خياراته بعد اغتيال طبطبائي: ليبقَ العدو قلِقاً من ردّنا
lebanon 24
02/12/2025 15:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
lebanon 24
02/12/2025 15:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
lebanon 24
02/12/2025 15:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
07:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24