صحيفة إسرائيليّة: هكذا يستعدّ "حزب الله" للردّ على إغتيال طبطبائي

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الصحافي آفي أشكنازي قال في صحيفة "معاريف" ، إنّ " " يسعى إلى تحسين صورته أمام المجتمع المسيحيّ في ".وأشار أشكنازي إلى أنّ "حزب الله" يُعاني من ضربة موجعة لقوته العسكرية بعد سلسلة اغتيالات استهدفت أمينه العام حسن نصرالله ورؤساء أركانه الثلاثة خلال العام الماضي، وآخرهم هيثم الطبطبائي الذي اغتيل قبل ثمانية أيام في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت".وتابع أشكنازي أنّ "حزب الله يُحاول الآن إعادة بناء نفسه داخليا واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في لبنان، بهدف أن يكون أقوى من أو أي ميليشيا محلية أخرى.وأوضح أنّ "فقدان كبار قادة الحزب، وعلى رأسهم نصرالله ورئيس الأركان فؤاد شكر في صيف 2024، أدى إلى فقدان الحزب لهويته ، ليصبح "بحكم الأمر الواقع" وحدة ضمن فيلق القدس التابع للحرس الثوري ، الذي يسعى منذ تشرين الثاني من العام الماضي إلى إعادة بناء الحزب بالكامل".ولفت أشكنازي إلى أنّ "حزب الله يواجه قيودا كبيرة بعد الضربات الإسرائيلية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 1200 عملية في لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار قبل عام تقريبا، وأسفرت عن اغيتال أكثر من 370 عنصرا من الحزب، بينهم قادة كبار ومتوسطو المستوى وعملاء ميدانيون ومراكز معلومات، ما حد من قدرة الحزب على الرد بشكل مباشر".وأبرز أشكنازي في "معاريف" أنّ "الخيارات المحتملة للرد تشمل تحركات وحزب الله على الساحة الإقليمية، مثل شنّ هجمات عبر الفصائل المسلحة في ".