Advertisement

لبنان

الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1449922-639002765974171567.png
Doc-P-1449922-639002765974171567.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام الى المطار للمشاركة في مراسم  الوداع الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر، حيث سيكون البابا الفاتيكان كلمة.
Advertisement
ووصل الى مطار رفيق الحريري الدولي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى مبنى الزوار الكبار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وبدأت  الوفود الرسمية والدينية والعسكرية الوصول الى مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في مراسم الوداع الرسمية للبابا لاوون الرابع عشر، في المكان المخصص في مبنى كبار الزوار في المطار، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية دقيقة  واستثنائية.
مواضيع ذات صلة
من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار
lebanon 24
02/12/2025 15:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
lebanon 24
02/12/2025 15:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار بيروت مختتمًا زيارة دامت ثلاثة أيام
lebanon 24
02/12/2025 15:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزيف عون يستقبل البابا لاوون الرابع عشر في المطار
lebanon 24
02/12/2025 15:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

رفيق الحريري

بطرس الراعي

قائد الجيش

بشارة بطرس

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
08:23 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24