الرؤساء الثلاثة في المطار لوداع البابا



ووصل الى مطار الدولي البطريرك الى مبنى الزوار الكبار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وصل الرؤساء جوزاف عون ونبيه ونواف سلام الى للمشاركة في مراسم الوداع الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر، حيث سيكون البابا الفاتيكان كلمة.

وبدأت الوفود الرسمية والدينية والعسكرية الوصول الى مطار رفيق الدولي، للمشاركة في مراسم الوداع الرسمية للبابا لاوون الرابع عشر، في المكان المخصص في مبنى كبار الزوار في المطار، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية دقيقة واستثنائية.