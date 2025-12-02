بدر: كل التمنيات للإمارات بالأمن والاستقرار والمزيد من الازدهار

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "في الرابع والخمسين لدولة ، نتوجّه بأسمى آيات التهنئة إلى الشقيق الذي أكّد عبر سنوات طويلة متانة روابطه الأخوية مع وحرصه الدائم على مساندته ودعم شعبه في أحلك الظروف. وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص التهاني إلى قيادة وشعبها ، متمنين لهم دوام الأمن والاستقرار ومزيد من الازدهار والتطور".

