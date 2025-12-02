Advertisement

لبنان

بدر: كل التمنيات للإمارات بالأمن والاستقرار والمزيد من الازدهار

Lebanon 24
02-12-2025 | 05:53
كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس": "في اليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نتوجّه بأسمى آيات التهنئة إلى هذا البلد الشقيق الذي أكّد عبر سنوات طويلة متانة روابطه الأخوية مع لبنان وحرصه الدائم على مساندته ودعم شعبه في أحلك الظروف. وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص التهاني إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم، متمنين لهم دوام الأمن والاستقرار ومزيد من الازدهار والتطور".
