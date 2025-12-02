قبيل مغادرته لبنان... هذا ما قاله البابا

إن الملكوت الذي يأتي يسوع ليدشنه هو برعمٌ، إنه رجاء صغير يَعد بالولادة الجديدة عندما يبدو أن كل شيء قد مات. هكذا يُعلَن المسيح، إذ يأتي بصغْر البرعم الذي يمكن أن يتعرف عليه الصغار فقط، ومَن ليس لديهم ادعاءات كبيرة ويتعرفون على بصمات الله في تاريخ يبدو أنه ضاع. #الزيارة الرسولية…
— البابا لاون الرابع عشر (@Pontifex_ar) December 2, 2025
