لبنان

قبيل مغادرته لبنان... هذا ما قاله البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:14
كتب البابا لاوون الرابع عشر عبر حسابه على "اكس" قبيل مغادرته لبنان
 
"إن الملكوت الذي يأتي يسوع ليدشنه هو برعمٌ، إنه رجاء صغير يَعد بالولادة الجديدة عندما يبدو أن كل شيء قد مات. هكذا يُعلَن المسيح، إذ يأتي بصغْر البرعم الذي يمكن أن يتعرف عليه الصغار فقط، ومَن ليس لديهم ادعاءات كبيرة ويتعرفون على بصمات الله في تاريخ يبدو أنه ضاع. الزيارة الرسولية لبنان". 
 
وأضاف: "لقد تركت أثراً في قلبي الزيارةُ القصيرة إلى مرفأ بيروت، حيث لم يدمر الانفجار ذلك المكان وحسب إنما أيضا حياة الكثير من الأشخاص. لقد صليتُ على نية جميع الضحايا وأحملُ بداخلي الألم والعطش إلى الحقيقة والعدالة الموجودَين لدى العديد من العائلات، ولدى البلد بأسره". 
 
وتابع: "علينا أن نوحد الجهود كي يستعيد لبنان رونقه. وهناك طريقة واحدة لذلك: أن نجرد القلوب من السلاح، وأن نُسقط دروع انغلاقنا العرقي والسياسي، وأن تنفتح معتقداتنا الدينية على اللقاء المتبادل وأن نوقظ في داخلنا حلم لبنان الموحد حيث ينتصر السلام والعدالة، وحيث يعترف الجميع ببعضهم البعض كأخوة وأخوات".
 
وختم: "أعبّر عن شكري للرب لأنني تمكنتُ من مقاسمة هذه الأيام معكم، فيما أحمل في قلبي معاناتكم وآمالكم. لنسر معا إلى الأمام. على أمل أن نُشرك الشرق الأوسط كله في الالتزام لصالح السلام والأخوة، بما في ذلك من يُعتبر اليوم عدواً. ليبارك الله لبنان، الشرق الأوسط والبشرية برمتها!"
 
