البابا يشكر الإعلام اللبناني… ووزير الإعلام: التحضيرات كانت على مدار أسابيع

02-12-2025 | 06:29
كتب وزير الإعلام، المحامي د. بول مرقص، عبر منصة "إكس" أنّه سعد بلقاء البابا لاوون الرابع عشر عقب القداس الإلهي الذي ترأسه في بيروت بحضور القاصد الرسولي.
وأشار إلى أنه نقل لقداسته تحيات الإعلام اللبناني الذي واكب الزيارة بجهود مكثّفة، لافتاً إلى التحضيرات الطويلة التي أسهمت في إبرازها. وأضاف أن البابا عبّر عن امتنانه للتغطية الإعلامية، موجهاً تقديره إلى العاملين في المؤسسات الإعلامية، ومؤكداً أنه سيواصل التعبير عن هذا الامتنان في كل مناسبة.
