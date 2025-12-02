Advertisement

لبنان

طرابلس تحتضن لقاءً تضامنياً في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:47
نظّم الائتلاف اللبناني–الفلسطيني من أجل حملة حقّ العمل للاجئين الفلسطينيين لقاءً تضامنياً في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية ومؤسساتية.
بدأ اللقاء بالنشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني، تلاه الوقوف دقيقة صمت تقديراً لأرواح شهداء فلسطين ولبنان. ثم ألقى رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري كلمة شدد فيها على صمود الشعب الفلسطيني وتمسّكه بهويته رغم عقود المعاناة واللجوء، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف صمته إزاء المجازر والاعتداءات الإسرائيلية، ومؤكداً أن فلسطين ستبقى البوصلة، وأن الرابطة ستظل مساحة مفتوحة لكل الفعاليات الداعمة للقضية.

وألقى أمين سر اللجنة الشعبية أبو رامي خطار كلمة تناول فيها العلاقة المتينة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، محذراً من مخاطر التهجير القسري وتراجع خدمات الأونروا ووقف التمويل، ومؤكداً التمسك بالوكالة ودورها الحيوي.

أما كلمة الائتلاف فقدمها منسّق حملة حق العمل طه غفور، حيث عرض التشريعات والتدابير اللبنانية التي ضيّقت على الفلسطينيين ودفعت بهم إلى هامش المجتمع رغم مساهماتهم الاقتصادية، متوقفاً عند الأزمة الاقتصادية وتقليص خدمات الأونروا والاستهداف السياسي والمالي الذي فاقم معاناة اللاجئين.

واختُتم اللقاء بفقرات فنية من الفلكلور الفلسطيني، وقراءات شعرية قدّمها أطفال برامج "التدعيم النفسي"، إلى جانب لوحات تراثية تؤكد حضور الهوية الفلسطينية رغم الظروف القاسية.
المجتمع الدولي

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

طرابلس

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24