طرابلس تحتضن لقاءً تضامنياً في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

Advertisement

نظّم الائتلاف اللبناني–الفلسطيني من أجل حملة حقّ العمل للاجئين لقاءً تضامنياً في مقر الرابطة الثقافية في ، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية ومؤسساتية.بدأ اللقاء بالنشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني، تلاه الوقوف دقيقة صمت تقديراً لأرواح ولبنان. ثم ألقى رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري كلمة شدد فيها على صمود الشعب الفلسطيني وتمسّكه بهويته رغم عقود المعاناة واللجوء، داعياً إلى تحمّل مسؤولياته ووقف صمته إزاء المجازر والاعتداءات ، ومؤكداً أن فلسطين ستبقى البوصلة، وأن الرابطة ستظل مساحة مفتوحة لكل الفعاليات الداعمة للقضية.وألقى أمين سر اللجنة الشعبية أبو رامي خطار كلمة تناول فيها العلاقة المتينة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، محذراً من مخاطر التهجير القسري وتراجع خدمات الأونروا ووقف التمويل، ومؤكداً التمسك بالوكالة ودورها الحيوي.أما كلمة الائتلاف فقدمها منسّق حملة حق العمل طه غفور، حيث عرض التشريعات والتدابير التي ضيّقت على الفلسطينيين ودفعت بهم إلى هامش المجتمع رغم مساهماتهم الاقتصادية، متوقفاً عند الأزمة الاقتصادية وتقليص خدمات الأونروا والاستهداف السياسي والمالي الذي فاقم معاناة اللاجئين.واختُتم اللقاء بفقرات فنية من الفلكلور الفلسطيني، وقراءات شعرية قدّمها أطفال برامج "التدعيم النفسي"، إلى جانب لوحات تراثية تؤكد حضور الهوية رغم الظروف القاسية.