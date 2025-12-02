موافقة رسمية على تخصيص عقار كمركز مؤقّت للدفاع المدني في صيدا

Advertisement

تابعت رئيسة مؤسسة بهية الحريري مع رئيس مركز الإقليمي في الدفاع المدني محمد أرقدان أوضاع المركز واحتياجاته، في حضور المنسق العام لتيار " " في صيدا والجنوب مازن حشيشو ، حيث شكر أرقدان مساعيها لدى وزارتي الداخلية والمالية والتي أثمرت مؤخراً الموافقة من قبل للشؤون العقارية بتخصيص العقار 1823 -الوسطاني ( أملاك عامة عائدة للدولة – ) كمركز مؤقت للدفاع المدني في المدينة، وذلك بعد طلب صاحب الشقة التي يقع فيها المقر الحالي للمركز بإخلائه، وبعد مراسلات عدة بهذا الخصوص جرت سابقاً من قبل بلدية صيدا مع وزارتي الداخلية والمالية.كما تم التطرق لسبل تجهيز المركز الجديد بغرف جاهزة وبمعدات وسيارات إطفاء واسعاف، ولحاجة صيدا أيضاً لإستحداث مركز لوحدة الإنقاذ البحري والأماكن المقترحة له على الواجهة البحرية للمدينة، حيث وعدت الحريري بمتابعة هذه المواضيع مع والمديرية العامة للدفاع المدني .واكدت الحريري أهمية دعم مركز الدفاع المدني في صيدا بكل ما يحتاجه من مستلزمات وتجهيزات تمكنه من متابعة مهامه الإغاثية والإنسانية وخاصة في الحالات الطارئة على أكمل وجه. (الوكالة الوطنية)