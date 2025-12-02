Advertisement

لبنان

موافقة رسمية على تخصيص عقار كمركز مؤقّت للدفاع المدني في صيدا

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:51
A-
A+

Doc-P-1449956-639002804202015726.png
Doc-P-1449956-639002804202015726.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابعت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري مع رئيس مركز صيدا الإقليمي في الدفاع المدني محمد أرقدان أوضاع المركز واحتياجاته، في حضور المنسق العام لتيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو ، حيث شكر أرقدان الحريري على مساعيها لدى وزارتي الداخلية والمالية والتي أثمرت مؤخراً الموافقة من قبل المديرية العامة للشؤون العقارية بتخصيص العقار 1823 -الوسطاني ( أملاك عامة عائدة للدولة اللبنانيةوزارة المالية ) كمركز مؤقت للدفاع المدني في المدينة، وذلك بعد طلب صاحب الشقة التي يقع فيها المقر الحالي للمركز بإخلائه، وبعد مراسلات عدة بهذا الخصوص جرت سابقاً من قبل بلدية صيدا مع وزارتي الداخلية والمالية.
Advertisement

كما تم التطرق لسبل تجهيز المركز الجديد بغرف جاهزة وبمعدات وسيارات إطفاء واسعاف، ولحاجة صيدا أيضاً لإستحداث مركز لوحدة الإنقاذ البحري والأماكن المقترحة له على الواجهة البحرية للمدينة، حيث وعدت الحريري بمتابعة هذه المواضيع مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني .

واكدت الحريري أهمية دعم مركز الدفاع المدني في صيدا بكل ما يحتاجه من مستلزمات وتجهيزات تمكنه من متابعة مهامه الإغاثية والإنسانية وخاصة في الحالات الطارئة على أكمل وجه. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
حفل "المبتدئات" يخصّص ريعه للدفاع المدني برعاية اللبنانية الأولى
lebanon 24
02/12/2025 15:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش بحث ورئيس بلدية العيشية في دعم مراكز الدفاع المدني
lebanon 24
02/12/2025 15:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الدفاع المدني تفقّد المراكز في علما الشعب وميس الجبل
lebanon 24
02/12/2025 15:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
lebanon 24
02/12/2025 15:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

الوكالة الوطنية

وزارة الداخلية

وزارة المالية

الحريري على

ان الحريري

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
08:23 | 2025-12-02
08:19 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24