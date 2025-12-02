فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل

فور مُغادرة ، مُتوجّهاً إلى ، عادت الطائرات المسيّرة التابعة للعدوّ الإسرائيليّ إلى التحليق فوق الضاحية الجنوبيّة وفي أجواء العاصمة ، بعد غياب 3 أيّام.

