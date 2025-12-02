Advertisement

لبنان

فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1449961-639002814340348187.jpg
Doc-P-1449961-639002814340348187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فور مُغادرة البابا لاوون الرابع عشر مطار بيروت، مُتوجّهاً إلى روما، عادت الطائرات المسيّرة التابعة للعدوّ الإسرائيليّ إلى التحليق فوق الضاحية الجنوبيّة وفي أجواء العاصمة بيروت، بعد غياب 3 أيّام.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
قبيل مغادرته لبنان... هذا ما قاله البابا
lebanon 24
02/12/2025 15:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة مغادرة البابا قصر بعبدا
lebanon 24
02/12/2025 15:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامنًا مع وصول البابا إلى لبنان... هذا ما فعله العدو الإسرائيلي (صورة)
lebanon 24
02/12/2025 15:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
02/12/2025 15:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر

مطار بيروت

الإسرائيلي

الرابع عشر

إسرائيل

لاوون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-12-02
01:09 | 2025-12-02
08:23 | 2025-12-02
08:19 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24