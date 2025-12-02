ضاهر: لا كلام بعد كلام سيّد السلام

كتب النائب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"لننزع السلاح من قلوبنا، ونسقط دروع انغلاقنا العرقية والسياسية، ونفتح انتماءاتنا على اللقاءات المتبادلة، فيجب أن يقوم كل واحد بدوره، وعلينا جميعًا أن نوحّد جهودنا لكي تستعيد هذه الأرض بهاءها".

لا كلام بعد كلام سيّد السلام………"