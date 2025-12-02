Advertisement

لبنان

ضاهر: لا كلام بعد كلام سيّد السلام

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:26
Doc-P-1449969-639002825051374456.jpg
Doc-P-1449969-639002825051374456.jpg photos 0
كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"لننزع السلاح من قلوبنا، ونسقط دروع انغلاقنا العرقية والسياسية، ونفتح انتماءاتنا الدينية على اللقاءات المتبادلة، فيجب أن يقوم كل واحد بدوره، وعلينا جميعًا أن نوحّد جهودنا لكي تستعيد هذه الأرض بهاءها".
"البابا لاوون الرابع عشر"
لا كلام بعد كلام سيّد السلام………"
 
 
