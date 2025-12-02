ضاهر: لا كلام بعد كلام سيّد السلام

"لننزع السلاح من قلوبنا، ونسقط دروع انغلاقنا العرقية والسياسية، ونفتح انتماءاتنا الدينية على اللقاءات المتبادلة، فيجب أن يقوم كل واحد بدوره، وعلينا جميعًا أن نوحّد جهودنا لكي تستعيد هذه الأرض بهاءها".
"البابا لاوون الرابع عشر"
لا كلام بعد كلام سيّد السلام……… pic.twitter.com/kVqQgz3ONw
— michel daher (@mgdaher) December 2, 2025
"لننزع السلاح من قلوبنا، ونسقط دروع انغلاقنا العرقية والسياسية، ونفتح انتماءاتنا الدينية على اللقاءات المتبادلة، فيجب أن يقوم كل واحد بدوره، وعلينا جميعًا أن نوحّد جهودنا لكي تستعيد هذه الأرض بهاءها".
"البابا لاوون الرابع عشر"
لا كلام بعد كلام سيّد السلام……… pic.twitter.com/kVqQgz3ONw