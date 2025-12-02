Advertisement

لبنان

كيف هي حال الطرقات اليوم؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:26
اشارت التحكم المروري عبر منصة "إكس" الى "أن حركة المرور كثيفة على طريق الشياح الغبيري السفارة الكويتية، وناشطة من المدينة الرياضية باتجاه انفاق المطار وطبيعية من خلدة باتجاه الناعمة".
وأفادت بأن "حركة المرور كثيفة على طريق صيدا القديمة، كثيفة على الواجهة البحرية مقابل المرفأ".
