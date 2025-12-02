Advertisement

لبنان

اللبنانية الأولى: أشكر جميع اللبنانيين على أجمل صورة أعطوها عن لبنان

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:32
شكرت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون جميع اللبنانيين على أجمل صورة أعطوها عن لبنان للبابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام. 
وقالت في حديث لـ"الميادين": "نشكر الجميع من أصغر شخص إلى أكبر شخص من الضاحية إلى عنايا فهذا هو لبنان السلام ونحن معاً".
 
 
 
 
