لبنان

وزير إسرائيليّ: هذا ما أبلغته إلى أورتاغوس بشأن لبنان

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:06
Doc-P-1449986-639002849603754725.jpg
Doc-P-1449986-639002849603754725.jpg photos 0
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "أجريت مع المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس نقاشًا مفيدًا بشأن الوضع في لبنان".
وأضاف: "قلت لأورتاغوس إن حزب الله هو من ينتهك السيادة اللبنانية، وإن نزع سلاح حزب الله أمر بالغ الأهمية لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24