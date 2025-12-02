فادي حنا يلتقي المعماريين اللبنانيين في فرنسا لتعزيز التعاون المهني

Advertisement

استضاف السفير اللبناني في ربيع الشاعر لقاءً جمع نقيب المهندسين في فادي حنا وأعضاء من مع عدد من المهندسين المعماريين اللبنانيين العاملين في فرنسا، وبحضور رئيس للإسكان روني .شكّل اللقاء محطة لتعزيز التواصل بين النقابة والمهندسين المنتشرين، مع عرض سريع للتحديات والفرص التي يواجهها القطاع الهندسي اللبناني في . ورحّب السفير الشاعر بالحضور مؤكداً دعم السفارة للمبادرات التي تربط بمهندسيه في الاغتراب.وأكد النقيب حنا أهمية التواصل الدوري وفتح تعاون دولي جديد أمام المهندسين اللبنانيين، مشيداً بالدور الذي يلعبه المعماريون اللبنانيون في فرنسا في نقل الخبرات ورفع مستوى الممارسة المهنية.وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومنظمة Lebanese Europeans Builders لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب مشتركة.واختُتم اللقاء بنقاشات حول تعزيز دور الاغتراب الهندسي في دعم القطاع داخل لبنان. وفي الختام، قدّم حنا للسفير الشاعر 44 لوحة من أعمال المعمار غازي غصن بعنوان "لبنان إن حكى".