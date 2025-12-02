Advertisement

لبنان

فادي حنا يلتقي المعماريين اللبنانيين في فرنسا لتعزيز التعاون المهني

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1449992-639002858460565627.png
Doc-P-1449992-639002858460565627.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استضاف السفير اللبناني في فرنسا ربيع الشاعر لقاءً جمع نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا وأعضاء من مجلس النقابة مع عدد من المهندسين المعماريين اللبنانيين العاملين في فرنسا، وبحضور رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
Advertisement

شكّل اللقاء محطة لتعزيز التواصل بين النقابة والمهندسين المنتشرين، مع عرض سريع للتحديات والفرص التي يواجهها القطاع الهندسي اللبناني في أوروبا. ورحّب السفير الشاعر بالحضور مؤكداً دعم السفارة للمبادرات التي تربط لبنان بمهندسيه في الاغتراب.

وأكد النقيب حنا أهمية التواصل الدوري وفتح آفاق تعاون دولي جديد أمام المهندسين اللبنانيين، مشيداً بالدور الذي يلعبه المعماريون اللبنانيون في فرنسا في نقل الخبرات ورفع مستوى الممارسة المهنية.

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومنظمة Lebanese Europeans Builders لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب مشتركة.

واختُتم اللقاء بنقاشات حول تعزيز دور الاغتراب الهندسي في دعم القطاع داخل لبنان. وفي الختام، قدّم حنا للسفير الشاعر 44 لوحة من أعمال المعمار غازي غصن بعنوان "لبنان إن حكى".
مواضيع ذات صلة
الحجار يلتقي الزياني في "حوار المنامة" لتعزيز التعاون اللبناني – البحريني
lebanon 24
02/12/2025 17:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
lebanon 24
02/12/2025 17:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
lebanon 24
02/12/2025 17:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان
lebanon 24
02/12/2025 17:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العامة

مجلس النقابة

رئيس المؤسسة

أوروبا

بيروت

الهند

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-12-02
10:37 | 2025-12-02
10:26 | 2025-12-02
10:26 | 2025-12-02
10:14 | 2025-12-02
10:04 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24