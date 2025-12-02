21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فادي حنا يلتقي المعماريين اللبنانيين في فرنسا لتعزيز التعاون المهني
Lebanon 24
02-12-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضاف السفير اللبناني في
فرنسا
ربيع الشاعر لقاءً جمع نقيب المهندسين في
بيروت
فادي حنا وأعضاء من
مجلس النقابة
مع عدد من المهندسين المعماريين اللبنانيين العاملين في فرنسا، وبحضور رئيس
المؤسسة العامة
للإسكان روني
لحود
.
Advertisement
شكّل اللقاء محطة لتعزيز التواصل بين النقابة والمهندسين المنتشرين، مع عرض سريع للتحديات والفرص التي يواجهها القطاع الهندسي اللبناني في
أوروبا
. ورحّب السفير الشاعر بالحضور مؤكداً دعم السفارة للمبادرات التي تربط
لبنان
بمهندسيه في الاغتراب.
وأكد النقيب حنا أهمية التواصل الدوري وفتح
آفاق
تعاون دولي جديد أمام المهندسين اللبنانيين، مشيداً بالدور الذي يلعبه المعماريون اللبنانيون في فرنسا في نقل الخبرات ورفع مستوى الممارسة المهنية.
وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومنظمة Lebanese Europeans Builders لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب مشتركة.
واختُتم اللقاء بنقاشات حول تعزيز دور الاغتراب الهندسي في دعم القطاع داخل لبنان. وفي الختام، قدّم حنا للسفير الشاعر 44 لوحة من أعمال المعمار غازي غصن بعنوان "لبنان إن حكى".
مواضيع ذات صلة
الحجار يلتقي الزياني في "حوار المنامة" لتعزيز التعاون اللبناني – البحريني
Lebanon 24
الحجار يلتقي الزياني في "حوار المنامة" لتعزيز التعاون اللبناني – البحريني
02/12/2025 17:46:09
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
Lebanon 24
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
02/12/2025 17:46:09
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
02/12/2025 17:46:09
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان
Lebanon 24
فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان
02/12/2025 17:46:09
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العامة
مجلس النقابة
رئيس المؤسسة
أوروبا
بيروت
الهند
فرنسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
شكر من الحجار إلى الأجهزة الأمنية
Lebanon 24
شكر من الحجار إلى الأجهزة الأمنية
10:38 | 2025-12-02
02/12/2025 10:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
10:37 | 2025-12-02
02/12/2025 10:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026
Lebanon 24
"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026
10:26 | 2025-12-02
02/12/2025 10:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد "نادي الفتيان": دعم متجدد للرياضة في صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد "نادي الفتيان": دعم متجدد للرياضة في صيدا
10:26 | 2025-12-02
02/12/2025 10:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
Lebanon 24
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر ورشة إعمار في الشرق الأوسط: استثمارات لبنانيّة إلى دمشق وعقدة مصرفيّة
Lebanon 24
أكبر ورشة إعمار في الشرق الأوسط: استثمارات لبنانيّة إلى دمشق وعقدة مصرفيّة
11:30 | 2025-12-01
01/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:38 | 2025-12-02
شكر من الحجار إلى الأجهزة الأمنية
10:37 | 2025-12-02
كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
10:26 | 2025-12-02
"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026
10:26 | 2025-12-02
بهية الحريري تستقبل وفد "نادي الفتيان": دعم متجدد للرياضة في صيدا
10:14 | 2025-12-02
فور وصوله إلى روما... هذا أوّل ما قام به البابا بشأن لبنان (فيديو)
10:04 | 2025-12-02
مطر: التعليم الرسمي مهدّد والحلّ يبدأ من الموازنة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 17:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24