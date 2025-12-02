حاصباني يؤكد على دور البابا في تعزيز الشجاعة والأمل لدى اللبنانيين

كتب نائب السابق عبر منصة "اكس": "البابا ليون توجّه إلى مسيحيي قائلاً: "كونوا شجعان". هذه كانت أبرز كلماته اليوم، عندما تكلم عن لبنان، أرض السلام لا الحرب. هذا السلام الذي يولد بعد ختام الحروب بشكل كامل ودائم. لتكن بركة الحبر الأعظم على لبنان، وحماية الله لهذا الوطن".

Advertisement