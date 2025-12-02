Advertisement

لبنان

حاصباني يؤكد على دور البابا في تعزيز الشجاعة والأمل لدى اللبنانيين

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:43
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر منصة "اكس": "البابا ليون توجّه إلى مسيحيي لبنان قائلاً: "كونوا شجعان". هذه كانت أبرز كلماته اليوم، عندما تكلم عن لبنان، أرض السلام لا الحرب. هذا السلام الذي يولد بعد ختام الحروب بشكل كامل ودائم. لتكن بركة الحبر الأعظم على لبنان، وحماية الله لهذا الوطن".
