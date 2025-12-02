Advertisement

لبنان

رئيس بلدية بقسطا أكد العمل على حل أزمة المياه في المنطقة

Lebanon 24
02-12-2025 | 09:02
Doc-P-1450005-639002882411926198.png
Doc-P-1450005-639002882411926198.png photos 0
جال رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر على فاعليات مدينة صيدا لوضعهم في أجواء تداعيات أزمة المياه في منطقة الشرحبيل وسبل حل المشكلة، فالتقى كلاً من النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، النائب الدكتور أسامة سعد، رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود.
وأكد مزهر ان بلدية بقسطا تعمل على ربط المضخات بخط الخدمات لتأمين المياه لجميع المنازل، وشكر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على تأمين المحروقات للمضخات، وطلب منها الاستمرارية بتزويدها بها لحين تأمين ربطها بخط الخدمات بأسرع وقت ممكن. كذلك شكر مزهر فاعليات المدينة لدعمهم الدائم لبلدية بقسطا بالمشاريع الإنمائية وتلبية الإحتياجات الحياتية للمواطنين، على أمل حل مشكلة المياه في المنطقة بشكل جذري.
 
