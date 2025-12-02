رئيس بلدية بقسطا أكد العمل على حل أزمة المياه في المنطقة

Advertisement

جال رئيس بلدية بقسطا مزهر على فاعليات مدينة لوضعهم في أجواء تداعيات أزمة المياه في منطقة الشرحبيل وسبل حل المشكلة، فالتقى كلاً من النائب الدكتور البزري، النائب الدكتور أسامة سعد، رئيسة مؤسسة السيدة ونائب رئيس للجماعة الإسلامية في الدكتور بسام .وأكد مزهر ان بلدية بقسطا تعمل على ربط المضخات بخط الخدمات لتأمين المياه لجميع المنازل، وشكر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على تأمين المحروقات للمضخات، وطلب منها الاستمرارية بتزويدها بها لحين تأمين ربطها بخط الخدمات بأسرع وقت ممكن. كذلك شكر مزهر فاعليات المدينة لدعمهم الدائم لبلدية بقسطا بالمشاريع الإنمائية وتلبية الإحتياجات الحياتية للمواطنين، حل مشكلة المياه في المنطقة بشكل جذري.