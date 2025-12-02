تجمع علماء المسلمين يشكر البابا ويحذّر: تهديدات إسرائيل تصعّد بعد الزيارة

شكر تجمع العلماء البابا لاوون على زيارته "التاريخية" للبنان، ورأى أنّ حضوره أعاد إبراز معاني ورسالة العيش المشترك التي يتجاوز بها اللبنانيون الانقسامات التي يصنعها السياسيون.

Advertisement

ودعا التجمع الحبر الأعظم إلى نقل معاناة اللبنانيين من الاعتداءات المتواصلة، معتبرًا أن التهديدات تصاعدت فور مغادرته وأن تلمّح لحرب مفتوحة من دون رادع فعلي، في وقت يخشى فيه التجمع أن تحمل زيارة سفراء إلى ضغوطًا على الدولة تحت شعار "حصرية السلاح"، بما قد يشكل مدخلًا لفرض مسار تطبيعي مرفوض.



وأكد التجمع إدانته للاعتداءات الإسرائيلية التي استؤنفت بعد مغادرة البابا، ومنها استهداف منزل في عيترون وقنبلة صوتية في .

وشدد على أن رفع إسرائيل سقف تهديداتها يفرض على الدولة إعداد خطة صارمة للردع تضمن وقف الاعتداءات وانسحاب قوات من الأراضي المتبقية وإطلاق الأسرى ووقف الخروق الجوية والبحرية.

ورأى أن أي زيارة دولية لا تقدّم حلًا للاعتداءات بل تضغط لنزع سلاح ستكون بلا جدوى، لأن وجود المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال والتهديد.



وختم التجمع بتوجيه التحية إلى الشهيد محمد رسلان أسمر منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "عطيريت"، معتبرًا أن ما قام به يأتي ردًا طبيعيًا على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة وغزة.