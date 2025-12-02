عبدالله ينوّه بكفاءة عناصر الأمن أثناء زيارة البابا

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّةما يلي:نوّه المدير العامّ لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد بجهود عناصر قوى الأمن الدّاخلي الذين شاركوا في مهمّة حفظ الأمن وتأمين السّير بمناسبة زيارة قداسة البابا لاون .وقد أثنى اللّواء المدير العامّ على الجهود الاستثنائيّة التي بذلوها في خلال الأيّام الثّلاثة للزّيارة، بحيث أثبتوا مرّة جديدة أنّهم على قدر المسؤوليّة الوطنيّة المُلقاة على عاتِقهم، فأظهروا أعلى درجات الانضباط والالتزام والاحتراف، بالتّنسيق مع قطعات الجيش اللّبناني ولا سيما .وأكّد اللواء مؤسّسة قوى الأمن الدّاخلي الدائم بواجباتها ومسؤوليّاتها تجاه أمن النّاس والمجتمع، على جميع الأراضي اللّبنانية.