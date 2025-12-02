Advertisement

لبنان

عبدالله ينوّه بكفاءة عناصر الأمن أثناء زيارة البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 09:41
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
ما يلي:

نوّه المدير العامّ لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله بجهود عناصر قوى الأمن الدّاخلي الذين شاركوا في مهمّة حفظ الأمن وتأمين السّير بمناسبة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر لبنان.

وقد أثنى اللّواء المدير العامّ على الجهود الاستثنائيّة التي بذلوها في خلال الأيّام الثّلاثة للزّيارة، بحيث أثبتوا مرّة جديدة أنّهم على قدر المسؤوليّة الوطنيّة المُلقاة على عاتِقهم، فأظهروا أعلى درجات الانضباط والالتزام والاحتراف، بالتّنسيق مع قطعات الجيش اللّبناني ولا سيما لواء الحرس الجمهوري.

وأكّد اللواء المدير العام التزام مؤسّسة قوى الأمن الدّاخلي الدائم بواجباتها ومسؤوليّاتها تجاه أمن النّاس والمجتمع، على جميع الأراضي اللّبنانية.
