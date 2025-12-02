Advertisement

لبنان

اليسا: تحية كبيرة للسيدة الأولى

02-12-2025 | 10:00
كتب الفنانة اليسا عبر منصة "إكس": "تحية كبيرة للسيدة الأولى نعمت عون يللي أشرفت على كل تفصيل بزيارة البابا. شكر كبير لئلك ولكل الفرق يللي اشتغلت بهالحدث التاريخي ويللي فرجت صورة لبنان الحقيقية للعالم وخلتنا نفتخر مرة جديدة ببلدنا وطاقاته".
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
lebanon 24
02/12/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
استجابة سريعة من الأمن المصري أنقذت حياة سيدة في أزمة صحية
lebanon 24
02/12/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السيدة الاولى نعمت عون الى دير الصليب في جل الديب
lebanon 24
02/12/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون والسيدة الأولى يستقبلان البابا في قصر بعبدا
lebanon 24
02/12/2025 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24

