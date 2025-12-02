مطر: التعليم الرسمي مهدّد والحلّ يبدأ من الموازنة

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "إكس" أنه استقبل وفدًا من روابط التعليم الرسمي في بمختلف مراحله—الثانوي والمهني والأساسي—حيث جرى بحث أبرز التحديات التي يمرّ بها القطاع . وأوضح أنّ الوفد سلّمه مذكرة مطلبية تُحدد حاجات الأساتذة والمدارس، مستندًا إلى موقعه في والموازنة وحرصه على استدامة التعليم الرسمي ومستقبل التلاميذ.وأشار مطر إلى أنّ الأساتذة شددوا على ضرورة إنقاذ التعليم الرسمي ودعم معلميه، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب القطاع العام، مؤكّدًا للوفد إيمانه بمطالبهم وتعاطفه مع أوضاعهم ودعمه لهم انطلاقًا من قناعته بأهمية التعليم في نهضة المجتمع.وضمّ الوفد الأساتذة: محمد ، محمد رجب، الدكتور فارس ديب، غسان ، سلمى الفوال، رانية قصير، فادي محمود شاكر، محمود السحمراني، أيمن حسين قدور، وسعد الله بيضا في .