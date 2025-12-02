Advertisement

لبنان

مطر: التعليم الرسمي مهدّد والحلّ يبدأ من الموازنة

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:04
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "إكس" أنه استقبل وفدًا من روابط التعليم الرسمي في لبنان بمختلف مراحله—الثانوي والمهني والأساسي—حيث جرى بحث أبرز التحديات التي يمرّ بها القطاع التربوي. وأوضح أنّ الوفد سلّمه مذكرة مطلبية تُحدد حاجات الأساتذة والمدارس، مستندًا إلى موقعه في لجنة المال والموازنة وحرصه على استدامة التعليم الرسمي ومستقبل التلاميذ.
وأشار مطر إلى أنّ الأساتذة شددوا على ضرورة إنقاذ التعليم الرسمي ودعم معلميه، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب القطاع العام، مؤكّدًا للوفد إيمانه بمطالبهم وتعاطفه مع أوضاعهم ودعمه لهم انطلاقًا من قناعته بأهمية التعليم في نهضة المجتمع.

وضمّ الوفد الأساتذة: محمد إسماعيل، محمد رجب، الدكتور فارس ديب، غسان محمد السيد، سلمى الفوال، رانية قصير، فادي محمود شاكر، محمود السحمراني، أيمن حسين قدور، وسعد الله بيضا رئيس فرع الشمال في رابطة التعليم الأساسي.
