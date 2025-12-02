Advertisement

لبنان

"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:26
قالت المتحدثة باسم "اليونيفيل" كانديس ارديل، إنّ "خفض ميزانيات بعثات حفظ السلام قد يُؤدّي إلى تقليص عدد الأفراد، لكن اليونيفيل ستواصل تنفيذ ولايتها وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026".
وأضافت ارديل: "سنبذل قصارى جهدنا للحدّ من أي آثار سلبية قد يسبّبها نقص التمويل على عملياتنا".
كانديس ارديل

كاندي

