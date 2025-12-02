"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026

Advertisement

قالت المتحدثة باسم "اليونيفيل" ، إنّ "خفض ميزانيات بعثات حفظ السلام قد يُؤدّي إلى تقليص عدد الأفراد، لكن اليونيفيل ستواصل تنفيذ ولايتها وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026".وأضافت ارديل: "سنبذل قصارى جهدنا للحدّ من أي آثار سلبية قد يسبّبها نقص التمويل على عملياتنا".