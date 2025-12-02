شكر من الحجار إلى الأجهزة الأمنية

Advertisement

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:38
توجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى الأجهزة الأمنية بالقول: "مع انتهاء الزيارة التاريخية لقداسة البابا وما حملته من رسائل سلام ومحبة، أتوجّه من القلب بالشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام والدفاع المدني التي عملت، إلى جانب الجيش اللبناني، وإلى المحافظين والبلديات، على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بُذلت خلال مواكبة الزيارة بكل تفاصيلها ومراحلها. وأخصّ بالشكر الضباط والعناصر والمتطوعين الذين تولّوا ضبط الأمن والنظام، وتنظيم حركة السير، وتسهيل وصول المواطنين إلى أماكن اللقاءات، بكل احترافية ودقة وانضباط. أما شعبنا وأهلنا، فلا يمكن إلا أن ننحني أمام وحدتكم وتضامنكم، وأمام الصورة المُشرقة التي قدّمتموها عن لبنان إلى العالم بأسره".
